Côte d'Ivoire - Man: Pourquoi Momo Bamba est distingué par les BACIM

Le 25 Mars 2023, Momo Bamba sera fêté. La raison est qu'il à été désigné meilleur mécène de la jeunesse de la ville de Man par les organisateurs de la 6 ème édition des Bacim ( Bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne ). C'est l'annonce faite samedi 18 février 2023 par Franck Mickaël Koffi, président du comité de distinction.

6 ème édition des Bacim: Momo Bamba sacré meilleur mécène de la jeunesse de la ville de Man

Pour justifier le choix du meilleur mécène de la jeunesse de la ville de Man qu'est Momo Bamba, le président du comité de distinction des Bacim a dit que l'amour du prochain, la charité et le bien être de ses parents de Man étant quelques vertus et valeurs cardinales qui justifient son entrée en politique, Momo Bamba effectue régulièrement le déplacement à Man pour partager sans compter le peu qu'il reçoit.

Ainsi, il alterne régulièrement entre parrainages de manifestations et actions sociales en faveur des populations et apporte dans la discrétion son soutien matériel et financier aux jeunes qui sollicitent son concours.

Les Bacim constituent, selon les initiateurs, le rendez-vous des hommes et des femmes qui bâtissent la Côte d'Ivoire moderne à travers leurs réalisations qui ont un impact positif auprès des populations.

Au cours de cette soirée de distinction, Momo Bamba sera aux côtés d'autres nominés qui font bouger la Côte d'Ivoire à travers leurs actions de développement local.

Info : F. M