Crash d'hélicoptère : Kandia et Bictogo indemnes, le RHDP soulagé

Kandia Camara et Adama Bictogo, cadres du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), sont sortis indemnes d'un crash d'hélicoptère le samedi 25 février 2023. Le parti au pouvoir a salué la forte mobilisation de ses militants autour de ses dirigeants.

Le RHDP se prononce après le crash d'un hélicoptère

La Côte d'Ivoire a failli connaitre un véritable drame le samedi 25 février 2023. Un hélicoptère transportant Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, Moussa Sanogo et Sarra Sako Fadiga, vice-président du Sénat, a fait un atterrissage d'urgence à Gohitafla, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Fort heureusement, ces personnalités du RHDP sont sorties indemnes de l'accident. Le parti d'Alassane Ouattara "assure l’ensemble des militantes et militants que les hautes personnalités susvisées et les membres de l’équipage sont tous sortis indemnes de ce regrettable accident".

Il faut noter que juste après le crash, le président ivoirien a pris les dispositions d’urgence visant à garantir la sécurité de ces hautes personnalités.

"Le RHDP note que l’équipe médicale dépêchée diligemment sur les lieux a rapporté que ces cadres éminents, qui revenaient de la cérémonie organisée par la Région du Béré en hommage à S.E.M. le président de la République, Alassane Ouattara, se portent tous bien", peut-lire dans un communiqué.

Le parti des houphouëtistes n'a pas manqué de rendre hommage à son leader pour les dispositions d’urgence prises à l’endroit des hautes personnalités du parti houphouëtiste.

"Militantes et Militants, le RHDP se félicite de votre forte mobilisation autour du Parti et de ses cadres. Une mobilisation qui s’est traduite par un élan exemplaire de solidarité et toutes vos marques de compassion promptement manifestés à l’égard de ceux-ci. En attendant les résultats de l’enquête annoncée par les autorités compétentes afin d’identifier les causes de cet accident, le RHDP réitère son infinie gratitude à tous ses militants, sympathisants ainsi qu’à l’ensemble de nos concitoyens et appelle à la mobilisation de tous, autour des valeurs humaines prônées par S.E.M. le président de la République Alassane Ouattara", ajoute la note signée des mains du secrétaire exécutif du RHDP.