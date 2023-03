Côte d'Ivoire: Vers une crise énergétique (?), une grève annoncée dans le secteur pétrolier

La Fédération de l’amont pétrolier offshore et onshore menace d’entrer en grève les jours à venir si ses revendications ne sont pas satisfaites. Dans un courrier adressé au ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie, la fédération du secteur pétrolier ivoirien dit avoir, plusieurs fois, alerté les ministres de tutelle, sur leurs nombreux problèmes mais le silence des ministres les conduit aujourd’hui à un préavis de grève. Et si rien n’est fait, une grève fera un déficit énergétique en Côte d’Ivoire. Ci-dessous, l’intégralité de leurs revendications.

Côte d’Ivoire - Les travailleurs du secteur pétrolier menacent: « Nous rentrerons en grève à tout moment si… »

Nous venons respectueusement par ce courrier vous saisir au sujet des discussions entre nos syndicats de base et nos Directions respectives concernant nos réclamations. En effet, ces discussions ont déjà fait l’objet de plus d’un préavis de grève qui a permis d’aboutir à quelques accords partiels consignés dans des procès-verbaux produits par les différentes Inspections du ressort. Ne trouvant pas d’issue aux nombreux autres points de réclamations, lesdits syndicats ont saisi la Fédération de l'Amont Pétrolier Offshore Onshore en abrégé FAPOO auquel ils sont affiliés.

Plusieurs courriers ont été adressés notamment à la Direction du Cabinet du Ministère de l'Emploi et celui du Pétrole en date du 29 Décembre 2022, à la Direction Générale des Hydrocarbures le 07 janvier 2023, au Ministère du Pétrole et celui de l'Emploi le 20 janvier 2023 et une relance à ces deux derniers Ministères le 08 février 2023 ( voir pièces jointes.) Depuis lors, pas de suite. Puisque l'une des entreprises sous traitante comme BWO ne reconduira pas son contrat avec l'entreprise contractante CNR en mars 2023, les travailleurs de l'entreprise de BWO se sentent abandonnés et leurs confrères laissés pour compte.

Face à cette situation, dans un environnement de travail déjà hostile et ayant été très éprouvée par la pandémie du corona virus, nous venons par la présente vous saisir d'un préavis de grève portant sur les points suivants :

1- Le programme de rotation actuel et son mode de rémunération non conforme au contrat de travail.

2- La prime de quart conformément à l’article 52 de la convention collective interprofessionnelle et le paiement de reliquats conformément à l’article 33.5 du code du travail.

3- Le régime des jours fériés conformément à article 64 et 65 de la convention collective interprofessionnelle et le paiement de reliquats conformément à l’article 33.5 du code du travail.

4- La prime de voyage conformément à l’article 26.7 du code du travail et le paiement de reliquats conformément à l’article 33.5 du code du travail.

5- L’application des dispositions des articles 69, 70 et 71 de la convention collective interprofessionnelle relatives aux congés et le paiement de reliquats conformément à l’article 33.5 du code du travail.

6- Le licenciement des travailleurs malades. L’assurance P&I. L’indemnisation des employés accidentés du travail et des employés atteints de maladies professionnelles invalidantes.

7- Le changement unilatéral des fiches de poste des travailleurs steward et GPO.

8- La réduction du personnel local.

9- La formation du personnel local.

10- Les cas particuliers de travailleurs : reclassement, promotion, licenciement, etc...

11- La réduction et la suppression de certains avantages ; l’inflation, la rémunération des formations obligatoires, le transport, etc... et le paiement de reliquat conformément à l’article 33.5 du code du travail.

12- La présence continue et inopportune du même personnel expatrié depuis plus de 10 ans au détriment du plan d’ivoirisation et le maintien de travailleurs expatriés au-delà de soixante (60) ans.

13- Les heures de délégation.

14- La réforme du bulletin de paie.

15- La grille salariale inadéquate.

16- La rédaction d’un règlement intérieur.

17- L’établissement d’un programme de glissement catégoriel du personnel offshore.

18- L’établissement d’une prime de nuisance sonore.

19- Le respect des dispositions du code assurance CIMA relatives au contrat d’assurance retraite complémentaire du personnel de Nopci.

20- Le reversement du personnel offshore NOPCI à la société utilisatrice MODEC (opératrice et propriétaire) du FPSO Baobab MV10.

-21 L'application des dispositions légales relatives à l'assiette de calcul des supplémentaires conformément à l'article 51 de la convention collective interprofessionnelle.

22- Mise en place d'une convention collective du secteur pétrolier.

Fort de tout ce qui précède, nous, Fédération, déposons le présent préavis de grève de six (6) jours ouvrables, aux fins de donner une chance aux négociations et d'aboutir à une conciliation. Ce délai passé, nous et nos confrères des différents syndicats de base rentrerons en grève à tout moment si les points suscités n’ont pas connu de règlement définitif. Dans l’espoir que cette approche permettra d’aller vers des solutions constructives, nous vous prions d’agréer, monsieur le Directeurs, l’expression de nos salutations distinguées.

LE BUREAU EXECUTIF