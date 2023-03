Côte d’Ivoire : La LIDHO en tournée de mobilisation dans l’Ouest ivoirien

Dans le cadre de la célébration de ses 35 années d’existence, une délégation du bureau exécutif national (BEN) de la Ligue ivoirienne des droits de l’homme(LIDHO) a séjourné, du 24 au 25 février 2023, dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire.

La LIDHO prépare la célébration de ses 35 années d’existence

Informer, présenter les activités prévues pour la célébration de l’anniversaire de la LIDHO et recueillir les attentes et contributions; échanger avec les différents présidents de sections de l’Ouest et évaluer leur fonctionnement, étaient les principaux objectifs de cette mission d’information et de mobilisation.

« La célébration de l’anniversaire de la LIDHO et la place de toutes les sections au cœur de l’action du BEN en cette année 2023 sont une exigence pour nous. Voilà pourquoi celle-ci a été baptisée : Année actions-sections », a rappelé Neth Willy Alexandre, président du BEN de la LIDHO, à Man, chef-lieu de la subdivision zonale de l’Ouest.

Il a remercié ses hôtes pour leur contribution personnelle dans la réussite de cette mission. « L’une des raisons ayant motivé ces festivités est l’impérieuse nécessité de visibilité ou du renforcement de la notoriété, déjà établie, de la LIDHO après 35 années d’existence », a-t-il précisé.

La célébration officielle de cette organisation non gouvernementale de défense de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels aura lieu, le 21 mars prochain, à Abidjan.

« Nous sommes très heureux de l’initiative de venir vers nous à l’intérieur du pays. Ce qui permettra la redynamisation de toutes les sections et de fédérer toutes les énergies pour la réussite des festivités marquant l’anniversaire de notre structure commune », s’est réjoui Gbê André, président de la section LIDHO de Man.

Vers des festivités éclatées de l’anniversaire

Puis, il a souhaité l’éclatement des festivités de l’anniversaire afin que, Man puisse prendre une part active dans ces célébrations. Notons que, la subdivision zonale de l’Ouest comprend les villes de : Man, Guiglo, Kouibly, Duékoué, Bangolo, Zouhan-Hounien, Sangouiné, Bloléquin, Danané, Tai et Toulepleu.

La série d’échanges durant ces 2 jours ont permis aux membres, de réfléchir sur les 4 points essentiels, notamment : la présentation des TDRs de l’anniversaire, la présentation du chronogramme de renforcement des capacités, la présentation des axes du 6ème engagement et la présentation du fonctionnement des sections.

Pour rappel, Neth Willy Alexandre, élu lors du 7e congrès ordinaire de la LIDHO, a pris 6 engagements dans le but d’orienter au mieux les actions de son bureau et lui, durant les 3 années de mandature. Ces engagements sont entre autres: le renforcement institutionnel et organisationnel; la promotion et la défense des droits de l’homme; le suivi et l’évaluation des politiques publiques; le renforcement de la collaboration avec les autres ONGs et les acteurs gouvernementaux; la mobilisation et la gestion rigoureuse des ressources financières et le fonctionnement des sections.

Créée en 1987, la LIDHO est présente dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire et compte à ce jour 63 sections dont 54 sections locales reparties dans les villes de l’intérieur du pays et 9 sections dans les communes d’Abidjan. Son premier président fut le Prof. René Dégny Ségui.

Tizié TO Bi

Corespondant régional.

Avec Sercom LIDHO