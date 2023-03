Lutte contre les violences basées sur le genre: Yamoussa Coulibaly honoré par l'ONG Bloom

Engagé dans toutes les actions visant à promouvoir le développement de la Côte d'Ivoire, Yamoussa Coulibaly, le PDG de Challenge Immobilier International (Chim-inter), vient de se voir attristé un prix dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et la promotion de la femme.



Lutte contre les VBG : Kandia Camara remet un prix à Yamoussa Coulibaly

"Les conflits armés ont provoqué une recrudescence des violences basées sur le genre. Tout comme le confinement suite à la pandémie à Coronavirus. Nous avons, ainsi, enregistré 5405 sas de VBG en 2020, 6040 cas en 2021 et 5114 cas pour les trois premiers trimestres de 2022. Ce fléau a des conséquences sur le développement socio-économique de notre pays. Bloom vient proposer des pistes de solution et des bras valides. Grâce à vos efforts dans l'accompagnement et votre soutien dans cette lutte, la situation peut changer. Vous méritez la reconnaissance des femmes et de toute la nation", a déclaré Mme Danielle Lidégoué, la présidente de l'ONG Bloom, le vendredi 3 mars 2023, lors de son dîner-gala de charité au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Recevant son prix des mains de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, Yamoussa Coulibaly s'est engagé à poursuivre son action au profit de la gent féminine.

"Notre société se positionne comme une entreprise citoyenne. Nous collaborons avec l'ONG Bloom depuis 2 ans. Nous l'accompagnons dans ses actions sociales de soutien à la jeune fille et aux enfants en difficulté. Nous continuons avec Bloom dans la réalisation de ce nouveau projet de construction d'un village d'accueil pour des survivantes des violences basées sur le genre", a-t-il promis.

Entreprise citoyenne d'aménagement foncier agréée, Chim inter est également active dans le domaine de l'immobilier. Pour sa Directrice des affaires administratives et financières (Daf), Yeo Habiba, la récompense reçue par son patron est méritée.

"Yamoussa Coulibaly, notre PDG est un homme épris de paix. Il est engagé pour tout ce qui peut promouvoir le progrès de la Côte d'Ivoire. C'est la raison du soutien qu'il apporte, avec son épouse, aux femmes défavorisées. Nous avons toujours mené des actions en faveur de ces dernières à travers plusieurs ONG. C'est ce don de soi qui a justifié la distinction de notre patron ce soir", s'est-elle réjouie.