Côte d'Ivoire - Permis de conduire : Amadou Koné change tout le processus

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, poursuit ses réformes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière en Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Le processus de délivrance du permis de conduire subit une profonde réforme

Face au nombre croissant de décès dûs aux accidents de circulation en Côte d'Ivoire, le ministre en charge des Transports, Amadou Koné, a initié un plan d’urgence pour le renforcement de la sécurité routière.

Ce plan prend en compte l’instauration du permis à points, la mise en place d'un nouveau système d’immatriculation, le renforcement de la signalisation routière et la nomination d'un juge unique pour connaître les infractions routières.

Des mesures qui, selon Amadou Koné, visent à susciter la responsabilité des automobilistes et lutter contre l'incivisme sur les routes.

"Je suis personnellement affecté lorsqu'il y a des accidents et qu'il y a des décès", s’est récemment exprimé le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, lors de l'émission « Ça fait l'actualité » sur la télévision ivoirienne RTI 1.

C'est dans ce même cadre qu'intervient la dernière réforme sur le processus d'acquisition du permis de conduire. Désormais, il n'est plus possible de se faire établir le permis "toutes catégories". C'est-à-dire les catégories B, C, D, E ou A, B, C, D, E à la fois.

Aussi, pour passer le permis C, D ou E, il faut désormais être titulaire du permis B au préalable.