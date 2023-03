CAN U20: Le Sénégal s’offre son 4e titre de champion d’Afrique en une année

Quatrième sacre en un an pour le Sénégal qui est monté une nouvelle fois sur le toit de l’Afrique, samedi, en remportant la finale de la CAN U20 face à la Gambie (2-0).

CAN U20: Le Sénégal remporte son premier titre de champion après trois échecs en finale

Le Sénégal est Champion d’Afrique ! C’est la quatrième fois, en l’espace d’un an, que cette phrase retentit à l’issue d’un tournoi continental.

Après l’équipe A, l’équipe de Beach Soccer, l’équipe locale au CHAN, c’est au tour de la sélection des moins de 20 ans du Sénégal de se hisser sur le toit du continent, grâce à sa précieuse victoire sur son voisin, la Gambie.

Dans ce choc aux airs de derby de l’Afrique de l’Ouest (zone Ufoa A), on savait, avant le coup d’envoi qu’on aurait eu droit à un duel de très haut niveau entre les deux meilleures attaques (12 buts marqués par le Sénégal et 10 par la Gambie avant la finale) et les deux meilleurs défenses (0 but encaissé avant le match) du tournoi qui s’est disputé en Égypte.

D’entrée de jeu, le Sénégal impose sa puissance avec toute son armada offensive installée dans la surface gambienne. Cela se traduit par l’ouverture du score dès la 7e minute, grâce à un coup de tête de l’attaquant Souleymane Faye qui devance le portier adverse, Pape Ebrima Dampha sur un centre de Pape Amadou Diallo.

Ce but permet aux Lionceaux de gérer la suite avec plus de tranquillité. Organisé autour de l’imprenable sentinelle Mamadou Lamine Camara, le Sénégal verrouille le chemin menant vers son camp.

Les offensives adverses sont annihilées dès l’entrejeu par le travail de fourmi du trio du milieu (Mamadou Lamine Camara - Lamine Camara - Pape Demba Diop) et les replis du trio d’attaque (Samba Diallo - Pape Amadou Diallo - Souleymane Faye).

Au retour des vestiaires, la Gambie opère un sursaut d’orgueil en prenant d’assaut le camp sénégalais. Mais les Lionceaux ont déjà montré dans ce tournoi qu’ils savent faire dos rond et ressurgir quand l’adversaire s’y attend le moins.

C’est exactement le scénario qui s’est déroulé au stade international du Caire. Au plus fort de la domination gambienne, le Sénégal réussit à se défaire de la pression et obtenir un corner.

Très bien tiré par Lamine Camara, le ballon atterrit sur la tête de Souleymane Faye qui transmet à Mamadou Lamine Camara pour un autre coup de tête cette fois ci direct dans le but, pour le 2-0 (56e).

C'est le premier titre du Sénégal dans la compétition après trois échecs en finale. Le Sénégal est sans doute dans la phase la plus brillante de son histoire.