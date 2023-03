Amadou Koné: "Bouaké attend tous ses fils pour son repositionnement"

Les lampions se sont éteints, dimanche 12 mars 2023 sur la cinquième édition du festival des Musiques du Monde à Bouaké après deux jours de manifestations, en présence du député de Bouaké commune, le ministre des transports Amadou Koné, parrain. Celui-ci a tenu à honorer son jeune frère Dj Kedjevara, artiste promoteur, et a profité pour inviter toutes les filles et tous les fils de Bouaké à contribuer chacun à son humble niveau au rayonnement de Bouaké et à l’épanouissement des bouakois.

Festival des musiques du monde à Bouaké : Amadou Koné honore Dj Kedjevara

La cinquième édition du Festival des Musiques du Monde de Bouaké, avec pour slogan « Stop à l’incivisme sur la route », a tenu toutes ses promesses. Durant deux jours, le samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, le boulevard du carnaval a refusé du monde. Les populations de la capitale de Gbêkê, les jeunes en majorité, n’ont pas voulu rater ce moment de plaisir sous aucun prétexte, surtout avec les artistes en vogue en ce moment dans le showbiz ivoirien.

Placé sous le parrainage du Ministre Amadou Koné, Député de Bouaké, ce festival initié par l’artiste DJ Kedjevara se positionne aujourd’hui comme l’un des plus grands rendez-vous musicaux du pays. « Tenir un grand festival sur 5 ans, c’est faire preuve de courage et d’abnégation. Cela mérite d’être encouragé. Merci aux partenaires et sponsors. Bravo et félicitations à toi, cher frère Kedjevara et à toute ton équipe. Bouaké est fier de toi », a salué le Ministre Amadou Koné qui a marqué de sa présence effective cette belle activité.

Le Ministre, député élu de Bouaké, a saisi l’occasion pour également lancer un appel à tous les natifs de la ville pour qu’à l’image de Kedjevara, ils viennent contribuer au rayonnement et au développement de leur région.

« Qu’ils soient artistes, sportifs, restaurateurs, investisseurs de tout genre, Bouaké attend toutes ses filles et tous ses fils pour continuer son repositionnement tel que amorcé par le Président de la république, SEM. Alassane OUATTARA », a-t-il exhorté.