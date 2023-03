Côte d'Ivoire : La FIDHOP accable la justice, la note qui dit tout

Dans une note qu'Afriquesur7 a pu consulter, la Fondation internationale pour les droits de l'homme et la vie pacifique (FIDHOP) s'inquiète du fonctionnement de la justice en Côte d'Ivoire. L'organisation conduite par le docteur Boga Sako Gervais a adressé une lettre ouverte au chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara.

Côte d'Ivoire : Quand la justice inquiète la FIDHOP

La Fondation internationale pour les droits de l'homme et la vie pacifique a adressé une lettre ouverte à Alassane Ouattara en vue d'attirer son "attention sur certains actes de la justice ivoirienne, des interpellations et surtout des condamnations intempestives, incompréhensibles et mêmes injustifiées, qui pourraient sérieusement mettre à mal la relative paix prévalant dans le pays".

La FIDHOP pointe du doigt la récente condamnation à deux ans de prison ferme de militants du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), qu'elle trouve "incroyablement sévère". Boga Sako mentionne aussi le placement sous contrôle judiciaire de leaders de la société civile, défenseurs des Droits de l’Homme, qui est totalement absurde dans l’État démocratique que revendique la Côte d’Ivoire.