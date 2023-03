Côte d'Ivoire : Municipales à Abobo, Israël Guebo candidat

Israël Guebo a officiellement annoncé sa candidature aux élections municipales à Abobo. L'homme de média répond au voeu d'habitants de ladite localité de le voir briguer la tête de la mairie.

Côte d'Ivoire : Israël Guebo dévoile sa vision pour Abobo

Israël Guebo avait donné rendez-vous à plusieurs couches de la population abobolaise pour la Conférence Abobo Connexion le samedi 25 mars 2023 au terrain de la Sogefiha. À cette occasion, le journaliste ivoirien a fait savoir son ambition de s'installer à la tête de la mairie d'Abobo.

"Ce 25 mars 2023, toutes les couches sociales d'Abobo rassemblées à la Conférence Abobo Connexion ont formulé le vœu de me voir briguer la mairie de notre commune. C'est un immense honneur que leur choix se porte sur ma personne. J'accueille leur souhait avec beaucoup d'humilité. Bien entendu, ce vœu rencontre ma profonde conviction et je prends la pleine mesure de l'ardeur du travail qu'il y a à faire et les attentes profondes des Abobolais", a déclaré le directeur de l'Institut africain des médias, fils d'Abobo.

Pour Israël Guebo, le moment est venu de proposer "une nouvelle approche de gouvernance locale, plus inclusive et qui réponde vraiment aux attentes des populations". L'écrivain ivoirien veut s'inscrire dans la continuité de ce qu'il a entrepris depuis plus de six années avec un bilan plus que positif. "Il nous faut faire davantage. Il nous faut aller plus loin. Il nous faut toucher plus de personnes. Le temps est venu d'agir", a-t-il ajouté.

C'est donc pour ces raisons que M. Guebo a décidé d'être candidat aux élections municipales à Abobo, "non contre un camp ou un clan, mais pour le développement d'Abobo". "Ni à gauche ni à droite, mais avec toutes les filles et tous les fils de la commune, pour un seul objectif : l'intérêt général", s'est-il exprimé.

Israël Guebo a promis de dévoiler progressivement une offre d’actions de développement et des actions à mener sur le terrain. "Pour l'heure, que vos prières et vos bonnes vibrations m'accompagnent dans cette aventure qui s'ouvre et qui, j'en suis sûr, sera exaltante et impactante pour le seul bonheur des populations d'Abobo : « La commune la plus chic d'Abidjan » ", a conclu le candidat.