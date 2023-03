RHDP - Agboville: Dr Koffi Aka Charles donne les raisons de la révocation d’Édé Serge Patrick

Le secrétaire départemental du RHDP Agboville sous-préfecture, Dr Koffi Aka Charles a initié, le dimanche 26 mars 2023, une rencontre avec les responsables de base.

Agboville - Dr Koffi Aka Charles: "Nous devons atteindre le niveau d’objectif d’environ 12.000 militants RHDP identifiés"

Trois heures et demie, c’est le temps qui a fallu au directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, pour passer en revue les trois(03) points qui étaient inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre. « L’objet essentiel de cette réunion est de reprendre contact avec tous les secrétaires de section pour cette nouvelle année. Mais surtout, cette rencontre nous a permis de faire le point sur l’opération d’identification des militants et militantes que le parti a mis en place depuis quelques mois.

Aussi, j’ai saisi l’occasion pour faire un premier point et de lancer un appel à tous les secrétaires de section qui sont chargés de transmettre cet appel à leur président de comité de base. Ce qui permettra à chacun de nous de s’impliquer davantage dans la réussite de cette importante opération », a-t-il expliqué, à l’issue du conclave qui s’est tenu dans un complexe hôtelier d’Agboville.

L’un des aspects importants dans la réorganisation du parti au pouvoir est, selon le proche collaborateur de Dimba Pierre, d’avoir une claire idée du nombre de ceux sur qui le RHDP pourra compter à l’avenir. «Le constat que nous avons fait à ce jour est que nous avons accusé du retard. Cela s’explique par les difficultés auxquelles les secrétaires de sections sont confrontés sur le terrain. Au terme des échanges, nous nous sommes compris et chacun a été mis en mission et des objectifs ont été assignés de sorte que d’ici à 2 semaines, on puisse accélérer le processus. À terme, nous devons atteindre le niveau d’objectif d’environ 12.000 militants identifiés », a fait savoir Dr Koffi Aka Charles.

Sur la question de la révocation d’Édé Serge Patrick de ses fonctions de secrétaire de la zone Yapo-Loviguié, le départemental politique d’Agboville sous-préfecture s’est voulu clair : « Il a été démis de ses fonctions par moi-même parce qu’il ne respecte pas la discipline du parti. En tant que responsable du parti parce que secrétaire de zone, il se doit de se garder de poser certains actes qui vont à l’encontre des décisions du parti ».

Poursuivant, le médecin de santé publique a réaffirmé son engagement à réussir sa mission. « Nous sommes au travail. Et, nous allons tout faire pour réussir la mission que nous a confiée la direction du parti dans ce département politique », a conclu le premier responsable des 47 sections que compte la sous-préfecture d’Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional