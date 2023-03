Infrastructures routières : Amédé Kouakou évalue les avancées

Amédé Kouakou est allé prendre des nouvelles de l'état d'avancée des infrastructures routières. À cet effet, le ministre ivoirien de l'Équipement et de l'Entretien routier a visité des structures placées sous sa tutelle.

Côte d'Ivoire : Amédé Kouakou en visite à l'AGEROUTE, DGIR et au FER

Dans le souci de s'enquérir de l'état d'avancée des travaux d'infrastructures routières, Amédé Kouakou a entrepris une série de visites à la Direction générale de l'innovation, de la recherche et de la qualité (DGIRQ), à l'Agence de gestion des routes (AGEROUTE), mais également à la Direction générale des infrastructures routières (DGIR) et au Fonds d'entretien routier (FER) le mardi 28 mars 2023.

Le patron de l'AGEROUTE a rassuré le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier sur l'engagement de sa structure, de la DGIR et de la DGIRQ pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le président Alassane Ouattara. Dans les locaux du FER, Amédé Kouakou a été informé des acquis de ladite organisation et de la place des jeunes dans son management.

Pour sa part, le ministre ivoirien a adressé ses vives félicitations aux jeunes agents des structures sous tutelle pour leur engagement au développement des infrastructures routières en Côte d’Ivoire.