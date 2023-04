CAF: Les stat de l'édition 2023 du Championnat d'Afrique de Football Scolaire

Les équipes CS Ben Sekou Sylla de la guinée et Fountain Gate School de Tanzanie sont les champions chez les garçons et chez les filles de l'édition 2023 du Championnat Africain de football scolaire de la CAF.

Tous les résultats du Championnat africain de Football Scolaire

Le Championnat Africain de football scolaire de la CAF représente une avancée significative dans le développement du football sur le continent africain et a fourni à plus de 44 000 joueurs et joueuses l'opportunité non seulement de montrer leur talent, mais aussi d'acquérir des compétences qui feront d'eux les leaders de demain sur et en dehors du terrain.

RÉSULTATS CHEZ LES GARÇONS

Demi-finale

CS Ben Sekou Sylla 2 (Kemoko Mara, Amara Keita) Salima Secondary School 0

Clapham High School 1 (Siyabonga Mabona) CEG Sainte Rita 0

Troisième place

Salima Secondary School 3 (Blessings Sakala, Ishumael Bwanali, Latumbikika Kayira) CEG Sainte Rita 1(Adriano Ahouissanou)

Finale

CS Ben Sekou Sylla 1 (Amara Keita) Clapham High School 1 (Kagiso Maloka) – Victoire du CS Ben Sekou Sylla aux tirs au but 5-4

RÉSULTATS CHEZ LES FILLES

Demi-finale

Fountain Gate School 4 (Winifrida Gerald 3, Mary Siyame) CSG De Mfilou 0 #

Ecole Omar IBN Khatab 1 (Sara Dofry) Scan Aid 0

Troisième place

CSG De Mfilou 0 Scan Aid 0 – Victoire de Scan Aid aux tirs au but 4-3

Finale

Fountain Gate School 3 (Winifrida Gerald 2, Irene Chitanda) Ecole Omar IBN Khatab 0

LES STATS

COMPETITION MASCULINE

Matches joués: 13

Nombre de buts inscrits: 40

Plus large victoire: Ecole Belawech Boumerde 0 CS Ben Sekou Sylla 12 (Groupe A, 7 avril)

Plus grand nombre de buts inscrit dans un match: 12 - Ecole Belawech Boumerde 0 CS Ben Sekou Sylla 12 (Groupe A, 7 avril)

Les récompenses

Meilleur joueur : Kagiso Maloka (Clapham High School)

Gant d’or: Ibrahima Camara (CS Ben Sekou Sylla)

Soulier d’or: Mohamed Sacko (CS Ben Sekou Sylla)

Fair Play: Ecole Belawech Boumerde (Algeria)

LE CLASSEMENT DES BUTEURS

6 buts– Mohamed Sacko (CS Ben Sekou Sylla) 5 - Amara Keita (CS Ben Sekou Sylla)

4 - Kemoko Mara (CS Ben Sekou Sylla)

3 - Blessings Sakala (Salima Secondary)

2 - Ansoumane Camara (CS Ben Sekou Sylla), Gedeon Djossou (CEG Sainte Rita), Katleho Kutumela (Clapham High School), Kabelo Sibanda (Clapham High School)

1 - Anis Agraniou (Ecole Belawech Boumerde), Adriano Ahouissanou (CEG Sainte Rita), Nazirou Arouna (CEG Sainte Rita), Innocent Banda (Salima Secondary), Ishumael Bwanali (Salima Secondary), Almany Kake (CS Ben Sekou Sylla), Latumbikika Kayira (Salima Secondary), Nkululeko Mabasa (Clapham High School), Siyabonga Mabona (Clapham High School), Ntokozo Madondo (Clapham High School), Mosa Maloisane (Clapham High School), Kagiso Maloka (Clapham High School), Kgaogelo Monanyane (Clapham High School), Achirafou Sabam (CEG Sainte Rita), Ibrahima Sacko (CS Ben Sekou Sylla), Sekou Sylla (CS Ben Sekou Sylla), Soumayirou Tchaouna (CEG Sainte Rita)

COMPETITION FEMININE

Matches joués: 12

Nombre de buts inscrits: 32

Plus large victoire: Edendale Technical 1 Fountain Gate 7 (Groupe A, 5 avril); Ecole Omar ibn Khatab 6 Anse Boileau 0 (Groupe B, 5 avril)

Plus grand nombre de buts inscrit dans un match: 8 – Edendale Technical 1 Fountain Gate 7 (Group A, 5 avril)

LES RECOMPENSES

Meilleure joueuse: Wilifrida Gerald (Fountain Gate)

Gant d’or: Allic Neckema (Fountain Gate)

Soulier d’or: Wilifrida Gerald (Fountain Gate)

Fair Play: Anse Boileau (Seychelles)

CLASSEMENT DES BUTEUSES

11 buts- Winifrida Gerald (Fountain Gate)

5 - Malak Hajjam El Idrissi (Ecole Omar ibn Khatab)

3 - Mary Siyame (Fountain Gate) 2 - Sara Dofry (Ecole Omar ibn Khatab), Dornella Nzeli (CEG de Mfilou)

1 - Aya Ayoub (Ecole Omar ibn Khatab), Kaddy Camara (Scan Aid), Irene Chitanda (Fountain Gate School), Anele Douglas (Edendale Technical), Nada El Aslani (Ecole Omar ibn Khatab), Samkelo Gwananda (Edendale Technical), Zainabu Karuka (Fountain Gate School), Bassopa Yokossi (CEG Cobly), Hiba Youssoufi (Ecole Omar ibn Khatab)

Un trophée plein de symboles

Le beau et symbolique trophée qui sera offert aux équipes incarne parfaite ce que représente cette compétition.

Les lignes représentent le mouvement et l'habileté des joueurs sur le terrain, tandis que le ballon représente le monde du sport, mettant en valeur notre continent africain. Le trophée est iconique et représentatif des 3 phases du tournoi.

A sa base, le trophée comporte 3 étapes qui représentent la phase nationale, zonale et continentale du tournoi. Cette dernière livrera son premier champion pour l’édition 2022/2023.

La plume est là pour raconter les exploits des écoles, l'éducation et l'importance des universitaires pour façonner nos futurs dirigeants.

Les couleurs du trophée sont l'or et l'argent, symboles de la richesse naturelles de l'Afrique, tandis que le vert fait référence à la CAF - l'organisme qui représente le football en Afrique.

Plus important encore, le ruban qui monte au ciel représente une trajectoire ascendante où les rêves deviennent réalité et où se mêlent les espoirs et les aspirations des jeunes garçons et filles en Afrique.