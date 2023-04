Mali : Décès du Capitaine Bakary Goïta, père d'Assimi Goïta

Retour sur le décès du Capitaine Bakary Goïta, père du Président de la Transition au Mali, le Colonel Assimi Goïta. Un moment triste pour la Nation malienne.

Mali : Décès de Bakary Goïta, Assimi Goïta en deuil

La Nation malienne est en deuil après le décès du Capitaine Bakary Goïta, survenu ce dimanche 9 avril 2023 à Kati. Père du Président de la Transition malienne, Assimi Goïta, le Capitaine Bakary Goïta était un homme respecté et aimé par ses proches et ses compatriotes.

Cette triste nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions de tristesse et de condoléances de la part de nombreux citoyens et personnalités publics. Les messages de soutien affluent pour le Président de la Transition et sa famille, alors que la Nation malienne pleure la perte d'un de ses fils les plus illustres.

Le Capitaine Bakary Goïta était un militaire de carrière, qui avait servi dans les Forces armées maliennes pendant de nombreuses années. Son fils, Assimi Goïta a marché dans ses traces dans son choix de carrière. Il est le président du Mali après le coup d'État du 18 août 2020 qui a renversé feu le Président Ibrahim Boubacar Keïta.

Ce décès intervient dans un contexte de transition politique au Mali, marqué par des défis et des incertitudes. En somme, le décès du Capitaine Bakary Goïta est une perte immense pour le Mali, en particulier pour le Président de la Transition et sa famille. Les pensées et les prières de tous les citoyens sont avec eux en ces moments difficiles.