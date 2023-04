Incroyable : Ces fans voulaient arrêter le travail pour suivre Didier Drogba mais...

L’ancien joueur ivoirien, Didier Drogba est revenu sur sa carrière professionnelle pour un magazine français. Il a raconté des souvenirs et rappelé une étrange demande à lui faite par des fans.

Didier Drogba : “Ils me disaient qu’ils allaient arrêter de bosser pour me suivre. Si je pouvais leur donner 2000 ou 3000 euros par mois’’

Didier Drogba a marqué l’histoire du football mondial particulièrement celle de la Côte d’Ivoire. Il a été un joueur charismatique pour les Eléphants de Côte d’Ivoire.

Sans oublier son passage fantastique dans le club de la capitale anglaise, Chelsea. Avec le club entraîné à l’époque par le coach José Mourinho, l’ex-international ivoirien a remporté quatre Premier League (2005, 2006, 2010 et 2015) et une Ligue des Champions (2012).

Durant son parcours de footballeur pendant 20 ans, la légende Didier Drogba a également décroché de nombreuses récompenses individuelles, notamment en France et en Afrique.

Surtout sa belle quatrième place au Ballon d’or 2007. L’ancien attaquant ivoirien est revenu sur sa carrière professionnelle dans une interview pour le magazine français Télé-Loisirs dans la rubrique “Prolongations”.

À cette occasion, l’ancienne gloire du football mondial qui a pris sa retraite en 2018, s’est remémoré du plus beau souvenir de sa carrière avec les Eléphants de Côte d’Ivoire.

“C’était la première de notre histoire, la première de notre petit pays. Et j’étais là !”, confie-t-il.

Lorsque le journaliste lui pose la question de savoir quelle demande étrange a-t-il reçu de la part de ses nombreux fans quand il était encore en activité sur Instagram.

L’enfant de Niaprahio dans la département de Gagnoa, lui qui compte 13,6 millions d’abonnés sur le réseau social, répond en ces termes :

“Ils me disaient qu’ils allaient arrêter de bosser pour me suivre et m’ont demandé si je pouvais leur donner 2000 ou 3000 euros par mois. C’était assez cocasse !”.