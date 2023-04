Côte d’Ivoire - RHDP: Ouattara fait d’importantes nominations et confirme Patricia Yao

Le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, a procédé, mercredi 12 avril 2023, à d’importantes nominations au sein du parti présidentiel. Au nombre des personnalités qui continuent de bénéficier de la confiance du chef de l’Etat, se trouve Mme Patricia Yao, reconduite au poste de Chargée de la promotion de l’autonomisation financière du militant.

RHDP: Patricia Yao au nombre des membres du Directoire nommés par Ouattara

« Par une décision publiée hier mercredi 12 avril 2023, le Président Alassane Ouattara, Président du RHDP, a procédé à la nomination de 51 personnalités en qualité de membres du Directoire du RHDP. Ainsi, j’ai eu la grande joie de découvrir que ma modeste personne figure sur cette liste très élitiste de hauts cadres de notre parti », s'est réjouie Patricia Yao. Puis la Directrice de cabinet de la Première dame, Dominique Ouattara, de poursuivre:

« Je voudrais traduire à SEM Alassane Ouattara, mes remerciements et toute ma reconnaissance pour cette marque de confiance qu'il me renouvelle en me reconduisant en qualité de membre du Directoire du RHDP, Chargée de la Promotion de l'autonomisation Financière du Militant. Je m’emploierai avec le concours de tous nos militants et sympathisants, à faire du RHDP à travers la mission qui m’est confiée, un instrument de développement et de cohésion sociale », s’est-elle engagée.