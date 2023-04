Coupé-décalé : Disparu des radars, Arsenal DJ s'installe à ''El Fuelgo-Club''

Le chanteur Coupé-décalé, Arsenal DJ n'a pas laissé les platines. Il vient d'être coopté par une discothèque de la place pour être le DJ maison.

Arsenal DJ retourne en cabine DJ

Le chanteur Coupé-décalé, Arsenal DJ est absent depuis des années de la scène musicale ivoirienne.

Le Perroquet d'Abidjan comme il se fait appeler également dans le milieu musical, est actuellement en studio pour la sortie très prochaine d'un nouvel album de dix titres pour le grand bonheur des mélomanes ivoiriens et surtout de ses fans.

Le binôme de Mulukuku DJ ne chômait pas pour autant. Il a effectué des tournées en Europe aux côtés de Kerozen DJ et de son ami Mulukuku DJ pour des prestations.

De retour récemment au pays, Arsenal DJ s'est vu être coopté par un grand établissement de la nuit abidjanaise pour y exercer en tant que le principal DJ cabine.

Il s'agit de la boîte de nuit ''El Fuelgo Discothèque du côté de Cocody-Angré 8ème Tranche (Carrefour Mandela) devenue aujourd'hui ''El Fuelgo-Club'' dont le manager s'appelle Fabio Jackpot.

Les responsables de ce Pub sont actuellement en train de mettre les bouchées doubles pour la réouverture qui se fera le jeudi 20 avril autour de 21h.

Avec quelques artistes surprises présents. Vu que l'endroit qui ne désemplira pas ce jour-là est la propriété d'un opérateur économique et acteur culturel bien connu dans la région de La Mé et plus précisément d’Alépé du nom de Harold Achi.

La Discothèque est également doté d'un bar, restaurant à l’atmosphère feutré, au design désormais raffiné et à la musique d’ambiance caractéristique invitant à la détente.

L'espace a une capacité de 500 places assises, doté aussi d’une piste de danse, d’un système dit ''méchant-méchant'' avec salle shisha et de vente de brochette.