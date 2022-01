Kerozen DJ et Emma Dobré, plus que jamais ensemble

Dans un message posté sur sa page Facebook, la belle Emma Dobré a indiqué que rien ne pourra détruire sa collaboration avec Kerozen DJ.

Emma Dobré : ''La collaboration entre Emma Dobré prod et l'artiste Kerozen est strictement professionnelle''

A l'occasion du Nouvel An, le chanteur coupé decalé Kerozen DJ a invité chez lui l'ensemble de ses collaborateurs pour partager un repas. Il a même partagé des images de ce moment sur sa page Facebook.

''L’année 2021 s’est déroulée sous le signe d’une parfaite collaboration enrichissante et motivante. J’ai donc jugé bon de recevoir mes proches collaborateurs afin que partagions un repas. Bonne année 2022 à tous '', a écrit l'auteur du titre à succès ''Tu seras élevé''.

Cependant, force est de constater que la productrice de l'artiste, Emma Dobré, n'a été aperçue sur aucune des photos postées par l'artiste. Ce qui a attiré l'attention de plusieurs fans qui ont donc demandé les raisons de l'absence de la patronne d'Emma Dobre Prod.

''La productrice est en deuil , c’est la raison de son absence. Emma Dobré demeure à la Prod '', a répondu Kerozen. La réponse n'a véritablement pas convaincu de nombreux internautes estimant que la rupture entre ces deux célébrités du showbiz ivoirien était vraiment scellée.

De son côté, Emma Dobré a posté un message sur sa page Facebook afin d'apporter des précisions. ''Aujourd'hui le 7 Janvier 2022, le Label " Emma Dobré prod " reste et demeure un seul Label de l'artiste Kerozen. C'est une collaboration à vie. Et personne, je dis bien personne ne pourra détruire ça. Concentrez-vous sur mon travail. La collaboration entre Emma Dobré prod et l'artiste Kerozen est strictement professionnelle. Apprêtez vous, il y a une bombe qui arrive vous allez encore danser. Restez concentré. Emma dobre prod. Toujours c'est Dieu. Je vous aime mes bb '', a indiqué la productrice Emma Dobré.