Le chanteur Kerozen Dj devient écrivain, son livre bientôt en librairie

L'artiste Coupé-décalé, Yobo Constant Joël dit Kerozen Dj, vient d'ajouter une autre corde à son arc. Il a annoncé une importante nouvelle à ses fans.

Kerozen ajoute une autre corde à son arc

Le parolier des Dj de Côte d'Ivoire, Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom Kerozen Dj, connaît un succès fulgurant depuis quelques années. Ses différents titres tels que ''Mon heure a sonné'' , ''Le temps'', ''Victoire'' , ''Tu seras élevé'' et bien d’autres, ont conquis le coeur des mélomanes à travers le monde. Ce qui lui ont valu plusieurs distinctions.

Cependant, les choses n’ont pas été aussi faciles pour l’enfant de Siporex qui a connu une période noire après le premier succès qu’il a eu dans les années 2000 lorsqu’il formait le groupe Boulevard Dj avec Zephir Konor.

L’artiste a donc décidé de retracer son tumultueux parcours dans une œuvre intitulée ‘’Mon histoire‘’ qui sera bientôt en vente dans les librairies. C’est Kerozen lui-même qui a donné l’information via un message posté sur sa page Facebook.

Dans ce livre, l’on pourrait retrouver son histoire avec Dj Bombastik, dont-il a dévoilé un extrait. ''Un jour de 2012, DJ Boombastik, mon propre grand frère, refusa de jouer ma musique (zatara) dans sa boite de nuit. Ce jour-là, j’eus tellement mal que mon sommeil fut perturber pendant des jours. (mon ami René Hamilton était là). Je n’en revins pas et cela m’attrista pendant un moment. Je lui en voulus terriblement ... Des jours passèrent et ma colère s’effrita peu à peu. Mon subconscient commença à me donner les bonnes réponses... En fait, je lui en voulais pour rien. C’était MOI LE PROBLÈME. Il fallait que je redouble d’efforts, que je travaille davantage. Quand je fis sortir "LE TEMPS", le même Boombastik m’appella à sa descente d’avion pour me féliciter. KEROZEN, tu as touché mon âme, je coule des larmes en te parlant, ta chanson sera un TUBE. Je ferai ma partition. Et la lumière fut. Travaillons, prenons de la peine. Ton abnégation et ta ténacité au travail ne te trahiront jamais. Dieu est grand‘’, a témoigné Kerozen Dj.