Dj Boombastik fait des confidences sur le père de KS Bloom

L'artiste Coupé-décalé, Dj Boombastik a fait un témoignage assez émouvant concernant le père du jeune chantre ivoirien, KS Bloom.

Dj Boombastik au père de KS Bloom: ''Le bienfait n'est jamais perdu''

C’était l’un des moments forts du concert du chantre KS Bloom, qui a eu lieu le dimanche dernier à l’esplanade du Palais de la Culture de Treichville. En effet, le père de l’artiste, de confession musulmane, était néanmoins venu soutenir son fils et a profité pour raconter une anecdote sur le jeune chanteur.

‘’Il s’appelle Koné Souleymane Kevin Kader Junior, et c’est mon fils. Je suis musulman pratiquant et je constate que mon fils met la joie dans le cœur de millions de personnes. Il faut être sorcier pour ne pas venir le soutenir. Il vous a dit combien de fois, il m’a fatigué. C’est un petit bandit, mais s'est repenti. Et ça, il a commencé depuis le berceau. Il avait un an quand il sautait du berceau. Sa maman était obligée de lui nouer un pagne au pied et puis elle attachait l’autre extrémité du pagne sur le berceau pour ne pas qu’il bouge… Je vous dis merci et je vous confie la carrière de mon fils‘’, a déclaré le père de KS Bloom.

Plusieurs photos de cette scène ont été abondamment relayées sur la toile, suscitant de nombreux commentaires dont celui de Dj Boombastik, l’un des premiers artistes du mouvement Coupé-décalé. '' Ayiiii mon vieux Kader depuis Yopougon, tu es le Papa de Ks Bloom ?‘’, s’est-il étonné. Puis d’ajouter: ‘’C’est maintenant que je vois la ressemblance. Tu as vu tous tes bienfaits, ta gentillesse, ton respect que tu nous apportais, nous tes petits. Tu nous as vu nous défendre, lutter à la rue princesse à nos débuts … Tu nous encourageais dans affaire de Dj là. C’est ton bon cœur qui a ouvert le ciel sur ton fils. Je suis vraiment fier... Mon vieux Kader, tu as vu ce qui est sorti de tes entrailles non ? Le bienfait n’est jamais perdu quand tu as bon cœur‘’, a déclaré Dj Boombastik.