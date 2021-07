Patrick Achi raconte les derniers moments d'Amadou Gon Coulibaly

Un an après le décès d'Amadou Gon Coulibaly (AGC), Patrick Achi brise le silence. Le Premier ministre est revenu sur les circonstances douloureuses du décès de son prédécesseur le 8 juillet 2020. C'était à l'occasion de la présentation du livre hommage "Amadou Gon Coulibaly Le coeur et l'esprit".

Patrick Achi : "J'ai perdu un ami..."

Amadou Gon Coulibaly a été brutalement arraché aux siens le mercredi 8 juillet 2020 en plein Conseil des ministres. Le "Lion" comme on le surnommait a poussé un dernier rugissement en présence de son "père" Alassane Ouattara et des membres du gouvernement. Après un séjour médical de plusieurs mois en France, il était rentré en Côte d'Ivoire le 2 juillet 2020 pour reprendre sa place auprès du président ivoirien. Malheureusement, il a été emporté par un malaise cardiaque.

A la faveur de la présentation du livre hommage "Amadou Gon Coulibaly Le coeur et l'esprit", le lundi 5 juillet 2021 à Abidjan, Patrick Achi a fait des confidences sur les circonstances de la mort de son "ami". En effet, le Premier ministre ivoirien a raconté que le jour du décès d'Amadou Gon Coulibaly, l'ordre protocolaire a voulu que le défunt chef du gouvernement se trouvât à sa gauche. Il l'avait observé et avait conclu que l'ex-secrétaire général de la présidence de la République était mal en point. Selon Patrick Achi, AGC, stoïque, supportait la douleur et écoutait parler Alassane Ouattara.

Poursuivant, Patrick Achi a aussi rappelé que le chef de l'État a demandé à parler à son "fils" Amadou en privé. AGC s'étant levé pour suivre son "père", Masséré Touré, la nièce d'Alassane Ouattara, a insisté pour qu'il s'asseye, car il n'allait pas bien. La suite a été tragique.

"J’ai perdu un ami, mais j’ai le privilège que beaucoup n’ont pas. J’ai son rêve en moi. Et lui peut partir, mais son rêve ne mourra pas. Ce n’est pas simplement un projet de société, ce n’est pas simplement un document écrit. Pour moi, c’est un rêve dans lequel un grand homme d’État a mis toute son énergie et toute sa vie", s'est exprimé Patrick Achi.

L'actuel chef du gouvernement décrit Amadou Gon Coulibaly comme "quelqu’un d’entier et passionné" "S’il vous aimait, il vous aimait entièrement. Il y avait en lui deux passions et deux amours. Il était follement passionné, follement amoureux du président Alassane Ouattara et follement passionné, follement amoureux de la Côte d’Ivoire. Voilà les deux choses pour lesquelles il aurait été capable d’aller jusqu’au bout et de donner sa vie entière", a-t-il témoigné.