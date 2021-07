Chaleureuses retrouvailles entre Gbagbo et Lumumba fils à Kinshasa

Présent en République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre d'un voyage privé, Laurent Gbagbo s'est entretenu, mardi 6 juillet avec Roland Lumumba, fils de l'ex-dirigeant congolais Patrice Lumumba.

RDC: Roland Lumumba se dit très heureux et honoré de revoir le Panafricaniste Laurent Gbagbo

En visite privée en RDC depuis le vendredi 2 juillet dernier, Laurent Gbagbo a eu un calendrier très chargé pour son cinquième jour de présence sur le sol congolais. L'ex-président ivoirien, acquitté définitivement par la Cour pénale internationale (CPI), a reçu en audience, mardi, Roland Lumumba, fils du défunt Patrice Lumumba, figure de l'histoire politique congolaise. Selon le service de communication du Front populaire ivoirien (FPI), les deux hommes entretiennent une relation vielle de près de deux décennies.

C'est en 2002 que ces deux figures de l'histoire politique africaine, se sont croisées pour la première fois, à Abidjan. Une grande amitié a, depuis lors, lié le président de la fondation Patrice Emery Lumumba et l'ex-président ivoirien. " SEM Roland LUMUMBA s'est dit très heureux et honoré de revoir le Panafricaniste Laurent GBAGBO après plusieurs tentatives infructueuses de lui rendre visite à La Haye. Une joie partagée par son hôte qui compte mobiliser " Les Lumumbistes" pour prendre une part active aux futurs défis de l'Afrique", informe le communiqué tenant lieu de compte rendu de la rencontre qui a eu lieu entre les deux hommes.

Avant Lumumba fils, Laurent Gbagbo a eu une rencontre avec ses ex-codétenus du pénitencier de Scheveningen à La Haye. À l'occasion, l'époux de Simone Gbagbo a saisi l’opportunité pour remercier chaleureusement ses anciens codétenus qui "l’ont servi avec dévouement pendant leur temps d’incarcération". Étaient présents à cette audience messieurs : Germain Katanga, Thomas Lubanga, Mathieu Gundjolo, Fidèle Babala, Floribert Djabu et Pitchou.

Ces derniers ont en retour exprimé toute leur admiration et leur joie de retrouver Laurent Gbagbo enfin libre. A en croire son parti le FPI, la démarche de Laurent Gbagbo à l’endroit de ses anciens codétenus, s’inscrit dans le cadre de son programme, d’une part, de remerciement à l’égard de tous ceux et toutes celles qui lui ont apporté le moindre soutien; d’autre part, de compassion pour tous ceux et toutes celles qui ont souffert, d’une façon ou d’une autre, pour lui avoir exprimé leur sympathie.