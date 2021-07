PSG: Le marocain Achraf Hakimi sur les traces de Serge Aurier

Achraf Hakimi débarque au PSG avec la promesse de devenir le latéral droit titulaire du PSG après le passage de l’Ivoirien Serge Aurier qui aura brillé par les scandales que par ses performances en défense du club de la capitale française.

Serge Aurier: L’utopie d’une énorme promesse au PSG - Achraf Hakimi

Achraf Hakimi est la nouvelle recrue du PSG. L'international marocain de 22 ans y restera pour les cinq prochaines saisons. “En provenance de l’Inter Milan, le latéral qui a brillé cette saison avec les champions de Serie A, vient renforcer un poste où les joueurs se sont succédé ces dernières saisons, sans jamais vraiment briller… De van der Wiel à Florenzi, en passant par Serge Aurier, le Paris Saint-Germain aura vécu des années de galère à droite”, révèle le site Eurosport.

Recruté à Toulouse à l’été 2014 pour pallier le départ de Christophe Jallet, Serge Aurier, alors tout jeune (22 ans), débarque comme doublure de Van der Wiel. Avec pour objectif, à moyen puis long terme, de devenir le latéral droit titulaire du PSG.

Après une première saison avec un faible temps de jeu (16 matches disputés toutes compétitions confondues, sans la moindre rencontre de Ligue des champions), Serge Aurier prend son mal en patience et attend l’exercice 2015-2016 pour montrer l’étendue de son talent. Et ça fonctionne plutôt bien pour l’Ivoirien : sa première partie de saison avec les rouge et bleu est une réussite. C’est un épisode que tous les suiveurs de la Ligue 1 connaissent par cœur. Un soir de février 2016, Serge Aurier lance l’application Periscope et dérape : il tient des propos virulents envers son entraîneur, Laurent Blanc, mais aussi envers quelques-uns de ses coéquipiers, comme Salvatore Sirigu. Derrière, l’Ivoirien est écarté, avant d’être ré-intégré dans le groupe. Mais ses prestations sous la tunique parisienne ne donnent plus satisfaction. Aurier ne retrouve pas son niveau affiché lors de la première moitié de la saison 2015-2016. Il rejoint Tottenham à l’été 2017.

Achraf Hakimi s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain pour 5 ans contre 70 millions d’euros, comme annoncé depuis la semaine dernière. Une signature qui a rendu très heureuse sa femme Hiba Abouk, qui n’a pas caché sa joie de revenir à Paris, la capitale de la mode. « Tellement contente de revenir à Paris avec ce que j’aime le plus au monde : ma famille », a-t-elle écrit en légende sur sa page Instagram. Le mannequin espagnole d’origine libyenne et tunisienne Hiba Abouk, va déménager à Paris avec son mari