Mercato: Le PSG enregistre le transfert le plus cher de l’été

PSG - Mercato - Le Paris Saint-Germain s'est offert les services de Hakimi à 71 millions d’euros (bonus compris); une somme qui en a fait du joueur le plus cher des transferts de cet été.

Achraf Hakimi: Nouveau défenseur du PSG

Achraf Hakimi quitte l'Inter Milan contre une indemnité de transfert d'environ 60 M€. Cette somme le place à la troisième place des latéraux les plus chers de l'histoire. Dans ce classement, il est devancé par Lucas Hernandez, capable de jouer sur le côté gauche et dans l'axe, recruté contre 80 M€ par le Bayern Munich à l'Atlético en 2019 et Joao Cancelo, latéral droit de City.

Mardi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée du latéral droit de 22 ans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2026. Le PSG a déboursé pour tout 71 millions d’euros (bonus compris) pour s’attacher les services de l’international marocain, ce qui en fait pour l’instant le joueur le plus cher de ce mercato.

En 2018, le Paris Saint-Germain s’était offert les services de Neymar en payant la clause libératoire fixée dans le contrat du Brésilien à Barcelone dont le montant s’élevait à 222M€. Une somme qui faisait du joueur, le plus cher de l’histoire et qui a permis au club de la capitale française d’entrer dans une nouvelle dimension. Et comme attendu, les revenus parisiens ont flambé depuis l’arrivée du numéro 10 de la Seleçao.

Les latéraux les plus chers de l'histoire

1. Lucas Hernandez, de l'Atlético de Madrid au Bayern Munich (2019) : 80 M€

2. Joao Cancelo, de la Juventus Turin à Manchester City (2019) : 65 M€

3. Achraf Hakimi, de l'Inter Milan au PSG (2021) : 60 M€

4. Benjamin Mendy, de Monaco à Manchester City (2017) : 57,5 M€

5. Aaron Wan-Bissaka, de Crystal Palace à Manchester United (2019) : 55 M€

6. Kyle Walker, de Tottenham à Manchester City (2017) : 52,70 M€