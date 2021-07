L’Arabie Saoudite remporte la Coupe Arabe U20 face à l’Algérie

Défaite de l'Algérie face à l'Arabie saoudite en finale de la Coupe arabe des U20 ce mardi au Stade des Forces Aériennes du Caire, en Egypte.

Coupe arabe: Les Fennecs d'Algérie tombent les armes à la main

L’équipe nationale des moins de 20 ans de l’Algérie, n’est pas sacrée championne à la Coupe Arabe de la catégorie. Les Verts ont été battus ce mardi par l’Arabie Saoudite qui soulève le trophée 2021. C’est la première fois que le titre de la compétition échappe à l’Afrique.

Menés au score après seulement 3 minutes de jeu sur un but d’Al Juwayr, les poulains de Mohamed Lacete ont tremblé à la 16e minute lorsque leur gardien Ouennas a provoqué un penalty, mais le portier s’est rattrapé en repoussant le tir adverse pour maintenir son équipe en vie. Les Algériens ont ensuite poussé et Boulbina est parvenu à égaliser au retour des vestiaires (1-1, 53e).

Alors qu’on pensait qu’ils avaient fait le plus dur, les Fennecs U20 ont ensuite à nouveau plié sur un corner conclu par Baker en fin de partie (1-2, 77e), concédant le but fatal. Après les sacres du Maroc (2011), de la Tunisie (2012) et du Sénégal (2020) lors des trois premières éditions, c’est la première fois que ce titre échappe à un pays africain.

Les deux équipes se sont retrouvées 36 ans après leur première confrontation en finale de la Coupe arabe (juniors), baptisée alors Coupe de la Palestine et disputée en 1985 aux stades de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et 5-Juillet d'Alger.

Dirigée à l'époque par feu Mokhtar Aribi, l'équipe nationale juniors s'était inclinée sur le score de 2 à 1. Les Saoudiens succèdent au palmarès de l'épreuve au Sénégal, invité d'honneur et vainqueur de la précédente édition.

Rendez-vous à partir du 29 juillet au Maroc pour la version U17 de la compétition.