CAN 2023: Après le TP Mazembe, Sylvain Gbohouo rêve des Éléphants

Sylvain Gbohouo, gardien international Ivoirien arrivé en 2015 au Tout puissant Mazembe (TPM), quitte l’équipe congolaise après six ans. Le portier ivoirien fait les yeux doux au sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire pour faire partie de l'effectif de la CAN 2023 organisée dans son pays.

Fin de collaboration entre le TP Mazembe et Sylvain Gbohouo

Sylvain Gbohouo tourne la page du TP Mazembe. Le gardien international ivoirien quitte les Corbeaux de Lubumbashi. Le contrat de l'Ivoirien Sylvain Gbohouo est arrivé à terme le 30 juin et n'a pas été prolongé. Sylvain Gbohouo s’en va donc pour une nouvelle aventure.

“C’est un grand club africain qui m’a fait du bien. C’est vrai que j’aurais bien aimé jouer en Europe. Mais je respecte la volonté de Dieu. Puisqu’il m’a permis d'être le seul ivoirien à avoir remporté tous ces trophées en Afrique”, a-t-il confié à nos confrères de Opera news.

“Je ne fais plus partie de ce club (TPM) depuis avant l’avènement de la crise sanitaire à coronavirus. Et comme cette maladie battait son plein, j’étais obligé d’y rester pour la forme. Donc dans ma tête, le TP Mazembe n'était plus mon club depuis ce temps-là”, a précisé le gardien ivoirien qui se dit encore apte, en pleine forme et actif pour poursuivre l’aventure avec d’autres clubs.

Sylvain Gbohouo souhaite même être de la partie avec les Eléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023 que va abriter son pays.

«La direction du TPM annonce la fin de contrat de son gardien Sylvain Gbohouo. Arrivé au club en 2015 pour signer un contrat de 5 ans, l’international ivoirien avait été prolongé la saison dernière. Son bail est donc arrivé à son terme. La direction du club et le staff technique ont convenu de ne pas prolonger le contrat de Sylvain Gbohouo, un grand gardien qui a beaucoup apporté aux Corbeaux. Il a montré l’exemple et un indéniable leadership. Il n’a pas été évident de prendre une telle décision», a assuré le club congolais sur son site officiel.

L’Ivoirien n’était plus titulaire indiscutable dans les buts du TP Mazembe. Le Malien Ibrahim Mounkoro lui a été préféré sur certaines périodes. Ces dernières semaines, Gbohouo n’a pas caché son intention de partir de la RDC, estimant avoir tout gagné avec les Corbeaux.

«Je ne veux plus continuer l’aventure avec les Corbeaux de Lubumbashi. J’ai tout eu en RDC. J’ai gagné la C1 (en 2015, ndlr) et la C2 (en 2016 et 2017, ndlr). J’ai été plusieurs fois champion du Congo et meilleur gardien du championnat. Mon bilan est largement positif», a-t-il confié à Supersport.

Remplaçant de Robert Kidiaba durant sa première saison en RDC, l’international ivoirien avait ensuite succédé à l’emblématique gardien de but du TPM à partir de 2016.