Vaccination contre la Covid-19, la Côte d’Ivoire passe au mobile

La Côte d’Ivoire, dans sa campagne de vaccination contre la Covid-19, est passée aux centres mobiles. Bien qu’un des pays les moins touchés par la pandémie, l’État ivoirien continue de prendre au sérieux la menace.

Les centres mobiles de vaccination contre la Covid-19 dans la ville

Depuis le lancement des vaccinations contre la Covid-19, les Ivoiriens ne se bousculent pas devant les centres de soins de vaccination. Découragé par la vraie fausse vaccination d’un fonctionnaire de l’OMS lors d’une campagne d’appel à se faire vacciner, le scepticisme sur ce mal quasi invisible dans le pays s’est développé. À ce jour, seulement 3 ivoiriens sur 100 ont répondu favorablement à la campagne de Vaccination contre la Covid-19 initiée par les autorités ivoiriennes.

Pour inverser cette tendance et faire augmenter le nombre de personnes vaccinées en territoire ivoirien, les autorités ont lancé les mobiles centres de vaccination contre la Covid-19. Ce sont de gros cars médicalisés qui parcourent les quartiers d’Abidjan et stationnent aux abords des marchés et dans les endroits les plus fréquentés. Objectif, venir aux populations pour vacciner le plus de personnes contre la Covid-19.

Abidjan : l'objectif 1 million de vaccinés en 10 jours

Un objectif très clair accompagne cette trouvaille. L’État ivoirien veut atteindre la barre du 1 million d’Ivoiriens vaccinés en 10 jours. Ce challenge s’annonce homérique puisque beaucoup d’Ivoiriens restent opposés à l’idée de se faire vacciner contre un mal qu’ils croient dompter sans trop de mal. Ils utilisent des infusions préconisées par les tradipraticiens et naturothérapeutes de la santé ivoiriens pour se guérir de la Covid-19.