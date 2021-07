COVID-19: Afreximbank offre 7,8 millions de doses de vaccin à la Côte d'Ivoire

Le chef de l' Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu, Benedict Okey Oramah, président directeur général d' Afreximbank, ce mardi 06 juillet 2021, au Palais de la Présidence de la République au Plateau.

Lutte contre la COVID-19 : Afreximbank apporte son soutien à l' Etat ivoirien

Au terme de l’entretien, M. Benedict ORAMAH a dit avoir évoqué avec le chef de l'exécutif ivoirien, toutes les initiatives et autres transactions développées par son Institution en Côte d’Ivoire, et qui s’élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Il a, par ailleurs, indiqué avoir profité de l’occasion pour saluer les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la COVID-19, notamment en ce qui concerne la campagne de vaccination contre la pandémie.

À cet effet, il a annoncé la contribution et le soutien d’Afreximbank à la lutte contre le coronavirus, en mettant à la disposition de l’Union Africaine, 420 millions de doses de vaccins de tous types, dont 7,8 millions de doses pour la Côte d’Ivoire. La rencontre entre le président Alassane Ouattara et son hôte a eu lieu en présence du Secrétaire Général de la Présidence de la République et ex-ministre ivoirien du Pétrole et de l' Energie, Abdourahmane Cissé.