L'Italie tombe l'Espagne aux tirs au but et se qualifie en finale de l'Euro

L'Italie en Finale de l’Euro 2021. Après avoir éliminé la Belgique, la Squadra azzura est venue à bout de l'Espagne aux tirs au but, mardi soir à Wembley stadium.

Finale de l’Euro: L'Italie attend l'Angleterre ou le Danemark

Au bout du suspense, l'Italie décroche sa qualification pour la finale de l'Euro 2021. L'équipe de Roberto Mancini, dominée par l'Espagne dans le jeu, a su pousser la Roja dans une séance de tirs au but samedi soir, pour arracher sa qualification (1-1, 4-2 aux t.a.b.). L'Italie affrontera l'Angleterre ou le Danemark, dimanche, pour tenter de décrocher le titre.

Alvaro Morata, qui avait arraché la prolongation pour l'Espagne, a échoué devant Gianluigi Donnarumma dans la séance de tirs au but, et le spécialiste de l'exercice Jorginho n'a pas tremblé pour envoyer la Nazionale dans sa quatrième finale de l'Euro (1-1, 4-2 aux t.a.b.). Elle visera son deuxième sacre après celui de 1968 dimanche à Wembley, contre l'Angleterre ou le Danemark, qui s'affrontent mercredi (21 heures).

L’Italie en finale au bout du suspense

Très inspirés avec de longues séquences de possession, les Espagnols étaient parvenus à égaliser par Alvaro Morata (80e) qui répondait à l’ouverture du score de Chiesa à l’heure de jeu. Proches de trouver l’ouverture face à une Italie épuisée, la Roja a plié dans l’exercice des tirs au but qui lui avait bien réussi quelques jours plus tôt en quart face à la Suisse. Simon avait pourtant sorti la première tentative de Locatelli, mais Olmo puis Morata, le héros malheureux, ont permis à la Squadra Azzura de prendre un avantage définitif dans cette séance crispante.

« Ce sont les tirs au but… Cela a été un match très dur. L’Espagne est une très grande équipe, qui a très bien joué. On a fait un bon match, pas tout à fait comme d’habitude… On savait qu’on souffrirait dans un tel match. Ils nous ont mis en difficulté. Ce sont des maîtres dans la maîtrise du ballon. Victoire à l’italienne ? Les équipes de foot attaquent et défendent. Cela n’existe pas les équipes qui ne font qu’attaquer. On a eu les occasions pour marquer d’autres buts. C’était ouvert entre deux belles équipes. Toutes les équipes doivent défendre, pas seulement les équipes italiennes… Le mérite, c’est d’abord celui des joueurs qui y ont crû depuis trois ans, mais ce n’est pas fini, on doit récupérer les forces abandonnées ce soir », a confié le sélectionneur italien à l’Afp.