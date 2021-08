Ebola: Le ministère de la Santé fait rectifier l'information de France 24

La Côte d'Ivoire a connu son premier malade de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il s'agit d'une jeune Guinéenne qui est rentrée de sa Guinée natale. Mais depuis, c'est la guerre des chiffres entre les autorités ivoiriennes et les médias.

Ebola : « L'information diffusée sur France 24 ... n'est pas vraie »

Samedi 14 août 2021, le ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygyène publique et de la Couverture maladie universelle informe la population qu'une jeune femme en provenance de la Guinée a été contrôlée positive au virus Ebola.

Cette dernière a aussitôt été placée en isolement au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville pour sa prise en charge. De même, les services dudit ministère se sont lancés à la suite des présumés cas contact afin de contenir la maladie et éviter une propagation à l'échelle nationale.

En collaboration avec l’OMS, la Banque mondiale, l’Unicef, la Croix-Rouge, un plan de prévention et de riposte a été lancé, dès lundi, dans l'optique de réduire, autant que faire se peut, tout risque de contamination. 5 000 doses de vaccin ont pour ce faire été mises à disposition des autorités ivoiriennes pour procéder à la vaccination des groupes cibles.

« Il s'agit d'un cas issolé et importé », rassure le ministère dans son communiqué. Cependant, les informations qui fusent çà et là à propos des supposés cas contact sont de nature à inquiéter quelque peu les populations ivoiriennes, déjà tourmentées par la cherté de la vie et la résurgence de la pandémie de la Covid-19.

France 24 indiquait en effet sur son site que 49 personnes avaient été testées positives au virus Ebola. Faux, rétorque le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. « L'information diffusée sur France 24 selon laquelle, la Côte d'Ivoire a notifié 49 cas positifs de la maladie à virus Ebola, n'est pas vraie », s’est voulu formel le ministère.

La chaîne française a donc rectifié l'info en déclarant : « En Côte d'Ivoire, quarante-neuf personnes ont été cas contact au virus Ebola », et non « cas positif comme précédemment annoncé ».

Le confrère précise par ailleurs que « ces personnes ont été en contact avec une jeune guinéenne qui avait quitté, par la route, Labé, en Guinée, la semaine dernière, pour se rendre dans la capitale économique ivoirienne, distante de 1 500 km ». Avant d'ajouter : « Quarante-neuf cas contacts sur le trajet ont été recensés et également dans les familles au point de départ à Labé. »

Sur sa plage Facebook, le ministère de la Santé précise que le ministre Pierre Dimba, dans un point de presse, donnera « les informations actualisées sur la situation de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire ».

Tout est bien qui finit bien, dira-t-on. Mais les ivoiriens attendent toutefois que le virus soit bouté hors de leur frontière.