Kerozen rectifie le tir avec Emma Dobré : « Je ne la lâcherai jamais »

Près de 10 jours après avoir annoncé son retrait du label Emma Dobré Prod, Kerozen DJ semble être revenu à de meilleurs sentiments. L'enfant de Siporex vient de faire une confidence qui va assurément susciter d'autres commentaires sur ses relations avec sa productrice.

Kerozen est-il revenu sur sa décision à propos d'Emma Dobré ?

"A compter de ce jour, j'arrête toute collaboration avec Emma Dobré Prod jusqu'à nouvel ordre. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire d'argent. Nous prônons des valeurs qu'il nous faut défendre", a écrit Kerozen sur sa page Facebook, le vendredi 10 décembre.

Un message qui a surpris de nombreux observateurs, d'autant plus que Kerozen DJ, lors d'un échange avec l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire (Ujocci) en février 2021, indiquait qu'il ne quitterait jamais le label Emma Dobré Prod, car selon lui, sa productrice lui a tendu la main à un moment où il était dégoûté de la vie.

"Même si le meilleur producteur du monde me donne des milliards, je ne quitterai jamais ma productrice Emma Dobré", avait-il indiqué.

De son côté, Emma Dobré se disait convaincue que Kerozen ne quitterait jamais son label. ''Kerozen ne me lâchera jamais, ça ne va pas arriver. Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais'', a-t-elle lancé lors de l'émission "Accusé levez-vous" diffusée sur Trace FM.

Mais ce jour-là, Emma Dobré avait également tenu des propos que son poulain n'aurait pas du tout appréciés. En effet, la belle productrice qui en avait assez de dire qu'il n'y avait pas de rapports sexuels entre elle et son poulain, avait déclaré : "Je le produis en haut et en bas, ça fait 1000 fois qu'on me pose la même question, je dit non. Mais ça rentre pas. OK, je sors avec Kerozen", a-t-elle lancé.

C'est donc ces propos, qui, selon nos sources, a poussé Kerozen DJ à annoncer son retrait du label Emma Dobré Prod.

Dix jours après avoir lâché cette bombe, Yobo Constant Joël revient à nouveau à la charge . "Je ne la lâcherai jamais. Lorsque certaines valeurs sont heurtées, il faut régler cela d'abord et après on verra", a-t-il confié à First Mag le vrai.