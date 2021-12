Séparation Kerozen - Emma Dobre: L'étrange réaction de la productrice

La belle histoire entre Kerozen DJ, Yobo Constant de son vrai nom et Emma Dobre a pris fin. C'est le chanteur de couper décaler lui-même qui a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. La réaction de la productrice ivoirienne attise la curiosité.

Emma Dobre : "ça tremble..."

''A compter de ce jour (vendredi 10 décembre 2021, NDLR), j'arrête toute collaboration avec Emma Dobre Prod jusqu'à nouvel ordre. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire d'argent. Nous prônons des valeurs qu'il nous faut défendre", pouvait-on lire sur la page Facebook de Kerozen DJ. Au regard de la forte complicité entre l'artiste et sa productrice, l'annonce a eu un effet de bombe sur la toile.

Il faut dire que la sortie de Kerozen DJ intervient au lendemain des propos tenus par Emma Dobre sur Trace FM à l'émission "Accusez levez-vous". Quand les animateurs ont voulu savoir si elle entretenait des relations amoureuses avec l'auteur du tube "Mon heure a sonné", miss Dobre a lâché : "Et alors, c'est un homme non ? Je le produis en haut en bas."

Une publication d' Emma Dobre sur Facebook laisse croire qu'elle n'accorde aucune importance aux dires de Kerozen. La jeune dame a aligné des lettres qui n'ont aucun sens avant d'écrire : "ça tremble".

La rupture entre Emma Dobre et l'ex-compagnon de Zephy Conor est surprenante, car ces deux personnalités du showbiz ont toujours martelé que rien ne pouvait les séparer. D'ailleurs, vainqueur du PRIMUD d'or 2021, Kerozen DJ n'a pas hésité à offrir sa villa à sa productrice.

"Emma a beaucoup fait et elle continue de faire. Notre proximité, c’est que les bases ont été très solides. Emma ne m’a jamais remis de l’argent, en me demandant des comptes. Pour la production, elle me faisait confiance à 100 %. En le faisant, elle m’a vraiment mis le dos au mur. Je me suis dis un jour, voilà une dame qui n’a pas beaucoup d’argent, mais te donne son argent avec le cœur et puis elle ne te traque pas. J’ai demandé au Seigneur de m’aider à rendre à cette dame tout ce qu’elle a fait pour moi", a confié l'ancien membre de Boulevard DJ.

Sur les antennes de Trace FM, la femme d'affaires avait pourtant assuré que Kerozen ne pourrait jamais le lâcher. "Ça ne va pas arriver. Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais", s'était-elle exprimée.