Coup de tonnerre: Kerozen annonce sa séparation d'avec Emma Dobré

Le talentueux chanteur ivoirien Kerozen Dj a annoncé la fin de sa collaboration avec le label Emma Dobré Prod.

Musique: C'est fini entre Emma Dobré et Kerozen

Lors d'un échange avec l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire ( Ujocci) en février 2021, l'artiste ivoirien Kerozen Dj indiquait qu'il ne quitterait jamais le label Emma Dobré prod, car selon lui, sa productrice lui a tendu la main à un moment où il était dégoûté de la vie.

‘’Même si le meilleur producteur du monde me donne des milliards, je ne quitterai jamais ma productrice Emma Dobre‘’, a-t-il indiqué avant d’expliquer comment il a rencontré Emma Dobré.

Vainqueur du Primud d'or 2021, Kerozen a même offert la villa qui lui revient, à sa belle productrice Emma Dobré. Invité sur la chaîne NCI il y a quelques jours, l’enfant de Siporex a justifié sa décision. ‘’Elle-même pensait que c’était un jeu, c’est sa maison, elle lui revient de droit‘’, a soutenu Kerozen.

Puis d'ajouter: ‘’Emma a beaucoup fait et elle continue de faire. Notre proximité, c’est que les bases ont été très solides. Emma ne m’a jamais remis de l’argent, en me demandant des comptes. Pour la production, elle me faisait confiance à 100%. En le faisant, elle m’a vraiment mis le dos au mur. Je me suis dis un jour, voilà une dame qui n’a pas beaucoup d’argent, mais te donne son argent avec le cœur et puis elle ne te traque pas. J’ai demandé au Seigneur de m’aider à rendre à cette dame tout ce qu’elle a fait pour moi. En fait, elle n’attendait rien en retour. C’est une mécène. Elle voulait que je gagne ma vie, ce n'était pas à la base, une production. Elle m’a dit: je te produis parce que je t’aime bien … Ce n’était pas du donnant donnant…‘’, a témoigné Kerozen Dj.

De son côté, Emma Dobré se disait convaincue que Kerozen ne quitterait jamais son label. ''Kerozen ne me lâchera jamais, ça ne va pas arriver. Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais'', a-t-elle lancé lors de l'émission Accusé levez-vous diffusée sur Trace FM.

Mais contre toute attente, Kerozen a annoncé tard dans la nuit du vendredi, qu'il mettait un terme à sa collaboration avec le label Emma Dobré Prod. ''A compter de ce jour (vendredi 10 décembre 2021), j'arrête toute collaboration avec Emma Dobré Prod jusqu'à nouvel ordre. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire d'argent. Nous prônons des valeurs qu'il nous faut défendre'', a écrit l'artiste sur sa page Facebook.