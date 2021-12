People: Comment Emma Dobré a vécu avec Kerozen dans son studio

En grande difficulté en Suisse où il s'était installé, voici comment YOBO Constant Joël (Kerozen DJ) a été sorti de la galère par Emma Dobré, pour être ramené à Abidjan.

Kerozen: “Je ne repondais pas aux messages d’ Emma Dobré jusqu’au jour où…”

Si Kerozen DJ et Emma Dobré rayonnent aujourd’hui sur les tapis rouges et sous les projecteurs, ces stars ivoiriennes ont dû vivre une période d’itinérance. Nous vous informions dernièrement comment le chanteur ivoirien Kerozen DJ a fait venir en Côte d'Ivoire sa productrice pour une collaboration.

Mais, bien avant de tout quitter dans l’Hexagone où elle vivait depuis des années pour poser ses valises à Abidjan, la belle Emma Dobré, a été celle-là qui positionna l'ex-membre du groupe Boulevard DJ.

En effet, alors que le binôme de Zéphy le Créateur avait décidé d'aller s'installer en Suisse, après le succès de leur titre « La Danse de la Moto », l’aventure va s'avérer amer pour le chanteur.

“Quand ça chauffait sur moi en Suisse alors que j'étais dégoûté de la vie, c'est elle qui, étant informée de ma situation très difficile là-bas, m'a contacté via les réseaux sociaux. Tellement je ne voulais rien savoir de la vie, je ne répondais jamais à ses messages”, confie l’ancien disc jockey des maquis « Champion’s League » et « Ministère de La Joie » situés à la rue princesse de Yopougon.

Vexée par l’attitude incompréhensible du garçon de la Siporex, Emma Dobré lui enverra un dernier message corsé au travers duquel, elle atteint le cœur de Constant Joël. Un jour, confie le lauréat du Primud d’or 2021, elle a laissé un autre message dans lequel elle disait : “Toi tu crois que tu es trop beau hein. On t'écrit, tu vois et tu ne réponds pas". C'est là que j'ai eu la force de lui répondre et on a commencé à bien échanger. Je dis mais, c'est quelle fille ça là ?"

C’est le début d'une amitié aux multiples rebondissements faits des hauts et des bas. Ce que femme veut, Dieu le veut, dit l’adage. Emma Dobré convainc le chanteur en situation désespérée de revenir s’installer à Abidjan pour relancer sa carrière artistique.

“C'est ainsi qu'elle a payé mon billet pour que je rentre à Abidjan, occuper son studio à la Riviera Palmeraie pendant qu'elle était en France. Je suis donc rentré, j'étais chez elle”, fait savoir Kerozen.

“Mon heure a sonné”

Et c’est Emma Dobré qui décide de le produire, et Kerozen DJ sort le titre à succès « Mon heure à sonné » en 2016. Son heure a vraiment sonné car ce single a connu un vrai succès et dépassé les frontières. Kerozen se fait ainsi une place dans le monde du coupé-décalé et décide à son tour de faire revenir au pays sa bienfaitrice de productrice de musique. Ils vont même aménager amicalement ensemble sous le même toit.

“Quand elle est rentrée à Abidjan aussi, on vivait à deux dans son studio mais on est comme des frères. Donc il n'y a jamais eu affaire d'amour que vous dites là entre nous. Nous sommes frère et sœur...’’, expliquera Yobo Constant Joël, en février 2021 lors d’une rencontre avec des journalistes.

Auréolés de lauriers après une aventure romanesque faite de soutien mutuel, les deux célébrités se sont jurés fidélité autour du label Emma Dobré Prod. Emma Dobré se dit convaincue que Kerozen ne quittera jamais son label.

''Kerozen ne me lâchera jamais, ça ne va pas arriver. Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais'', a-t-elle indiqué récemment sur Trace FM.

Et ça marche, jusque là, bien pour le “couple” le plus en vogue actuellement au bord de la Lagune Ebrié Emma Dobré - Kerozen DJ.