Éléphants: Toute la vérité sur le supposé départ de Patrice Beaumelle

Le Comité de normalisation (Conor) de la Fif (Fédération ivoirienne de football) a démenti l'information selon laquelle Patrice Beaumelle, le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, aurait quitté Abidjan avec toutes ses affaires.

Le Conor-FIF apporte des précisions sur l'affaire Patrice Beaumelle

A l'approche de la Can 2022, Martial Gohourou, journaliste ivoirien proche de Sory Diabaté, ancien vice-président de la Fif, a déclenché, dimanche, une vive polémique autour du sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire.

''A quelques semaines du coup d’envoi de la CAN 2022, Patrice Beaumelle a pris ses valises pour rentrer en France (...) Le patron du banc de touche de la sélection de Côte d’Ivoire et son adjoint, Gilles Morisseau, ont vidé leurs chambres d'hôtel abidjanais de leur contenu. Qu’est-ce qui a pu bien se passer pour que Patrice Beaumelle décide de prendre ses valises pour se rendre en Hexagone ? Notre source d’information précise qu’une clause du nouveau contrat que lui a fait signer le CN-FIF stipule qu’après sa mission à la CAN 2022, il ne sera plus l’entraîneur des champions d’Afrique 2015. Ce qui veut dire que son bail ne sera pas prolongé, une seconde fois, par la patronne du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala'', avait relevé le journaliste Martial Gohourou.

Puis d'ajouter: '' Conscient qu’il lui est pratiquement impossible de poursuivre l’aventure sur le banc de touche des Eléphants, et ce, au sortir de la prochaine CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun, Patrice Beaumelle a, donc, décidé d’anticiper son départ de la capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan, en prenant ses valises pour rentrer dans son pays d’origine''.

Cette information a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. De son côté, le comité de normalisation de la Fif, dans un communiqué posté sur la toile, a démenti l'information tout en invitant le journaliste pro Sory Diabaté à se rapprocher un peu plus des actuels dirigeants du football ivoirien, pour avoir les vraies informations.