Incendie au domicile de Tia Gbonké, départemental RHDP de Didiévi

Il s'en est fallu de peu que Tia Gbonké et sa famille passent de vie à trépas. Un incendie s'est déclenché au domicile du départemental RHDP de Didiévi, alors qu'il s'y trouvait, endormi, avec les siens.

Didiévi : Qui en veut à Tia Gbonké, responsable RHDP ?

Alors que le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est en pleine restructuration, avec la dissolution de la Direction exécutive, qui laisse place à un nouveau Directoire, l'un de ses cadres traverse une véritable zone de turbulences.

Tia Gbonké, car c'est de lui qu'il s'agit, a passé un sale quart d'heure en compagnie de sa famille, dans la nuit du vendredi 03 au samedi 04 décembre 2021. Un incendie s'est en effet déclenché dans le domicile conjugal du Vice-Président du CEGEL (Cellule de Gestion des Élections) départementale RHDP de Didiévi, dont une partie a été entièrement consumée.

Il y a eu plus de peur que de mal, dira-t-on, car outre les importants dégâts matériels enregistrés, toute la maisonnée a eu la vie sauve. Ce qui n'était pourtant pas évident, d'autant plus que les occupants de la maison étaient endormis lorsque surgissaient les flammes.

À propos de l'origine du feu, la thèse de l'incendie criminel, est privilégiée, dans la mesure où ce natif de l'Ouest ivoirien était dans l'oeil du cyclone à cause de son engagement pour la cause du parti présidentiel. D'autres antécédents, notamment des appels anonymes de menace, ainsi que le cambriolage dont il a été victime lors de la période de désobéissance civile et du boycott actif de la présidentielle de 2020, sont autant de signes avant-coureurs qui présageaient d'une telle situation.

Quoi qu'il en soit, une enquête minutieuse pourra permettre de connaître les tenants et aboutissants de cet incendie, afin que les auteurs et leurs complices répondent de leurs responsabilités.