801 buts, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire du Football ?

Grande effervescence à Old Trafford où Manchester United a battu Arsenal 3-2 jeudi lors de la 14ème journée de Premier League, avec un doublé de Cristiano Ronaldo.

Manchester-Arsenal: Cristiano Ronaldo franchit la barre des 800 buts

Jeudi soir, dans un match fou, où les deux clubs se sont répondus coup sur coup, Cristiano Ronaldo, auteur des 800e et 801e buts de sa carrière, a aidé Manchester à décrocher une importante victoire, qui empêche Arsenal de s'inviter dans le top 4.

Une statistique affolante que CR7 a essentiellement construite au Real Madrid, club avec lequel il a fait trembler les filets à 450 reprises. Il a aussi inscrit 129 buts avec Manchester United, 101 avec la Juventus de Turin, 5 avec le Sporting Portugal et 115 buts avec la sélection portugaise.

De quoi à faire jubiler Cristiano Ronaldo, qui se projette déjà pour le prochain match de MU face à Crystal Palace.

"Nos esprits sont déjà fixés sur le prochain match. Il n'y a pas de temps pour fêter ça ! La victoire d'aujourd'hui était très importante pour revenir sur les rails, mais il reste encore une longue route à parcourir avant d'atteindre la destination... Félicitations à tous mes coéquipiers, grand esprit ce soir ! Et un merci très spécial à nos supporters. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous", a écrit la star portugaise sur sa page Facebook, jeudi.

Mais avec 801 buts, Cristiano Ronaldo, cinq fois Ballon d'or, ne détient pas encore le record absolu du nombre de buts. Cette performance hors norme est pour l'instant dévolue à Josef Bican, attaquant disposant de la double nationalité, autrichienne et tchécoslovaque, méconnu du grand public. Entre 1931 et 1957, l'international a trompé 805 fois les gardiens de buts, essentiellement avec le Slavia Prague, soit quatre petites réalisations de plus que le Portugais, qui devrait donc effacer des tablettes cette saison cet exceptionnel record.

Ce week-end, Manchester accueillera une autre équipe londonienne avec son match de la 15e journée face à Crystal Palace, dimanche 5 décembre à 15h. Arsenal restera dans la région en allant affronter Everton, lundi 6 décembre à 21h.