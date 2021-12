Audit des sociétés d'Etat : Cinq employés de l' AGEF licenciés

À la suite de son DG écroué à la MACA pour escroquerie, l'AGEF vient de limoger cinq autres employés. Ces licenciements interviennent à la suite de l'opération main propre au sein des sociétés d'État.

AGEF : Le Directeur financier, le Directeur commercial, le DRH... limogés

L'Agence de gestion foncière (AGEF) est dans une zone de turbulence, ces derniers mois. Lundi 14 juin 2021, Coulibaly Lamine, qui en était le Directeur général, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) pour des faits « d’escroquerie portant sur la somme de 998 172 572 francs CFA, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». Il rejoignait alors Karim Ouattara, chef de service, poursuivi pour un milliard de FCFA de détournements.

La purge à l’AGEF est par ailleurs loin d’être terminée, car Melei Anikpo, Directrice générale vient de prendre une pile de décisions notifiant le licenciement de certains de ces collaborateurs. Sont concernés par cette décision, Monsieur Cofie Vincent, Directeur du Contrôle de gestion et de l’audit interne, Madame Kouassi née Boa Viviane, Directrice des Affaires juridiques et du contentieux, Monsieur Ebrotié Kililo, Directeur des Ressources humaines, Madame Coulibaly Maïmouna Judith, Directeur financier et comptable, et Monsieur Gueu Kouchazieu Gervais, Directeur commercial et marketing. Toutes ces décisions de licenciement entrent en vigueur dès le 02 décembre 2021.

À noter que, sous la houlette du Premier ministre Patrick Achi, le gouvernement ivoirien avait lancé a audit qui a fait cas de malversations financières au sein de plusieurs sociétés à participation publique. Jouant la carte de la fermeté, le président Alassane Ouattara avait donné de « fermes instructions » afin que personne ne soit épargné dans cette opération. Jeune Afrique révèle pour sa part que la France et les États-Unis faisaient pression sur le pouvoir d’Abidjan eu égard aux importants financements qu'ils ont engagés dans des projets pilotés par les entreprises publiques de Côte d’Ivoire.