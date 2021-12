Séparé d'Emma Dobré, Saga La Légende reconnait son erreur

Saga La Légende n'est plus en couple avec Emma Dobre, la productrice de Kerozen DJ. Loin de la patronne de la structure Emma Dobre Prod, le jeune chanteur a aujourd'hui des regrets.

Ce que fait Saga La Légende loin d'Emma Dobre

La nouvelle de la séparation de Saga La Légende et d'Emma Dobre a eu l'effet d'une bombe sur la toile. Les deux personnalités du showbiz ivoirien ont rompu après plus de cinq ans de relation amoureuse. Saga La Légende estimait que son ancienne compagne ne l'a pas défendu quand il a été victime d'attaques sur les réseaux sociaux. "Ça fait 5 ans qu'on me traite de gigolo et de tous les noms, tu n'as jamais fait un post pour démentir, pour laver mon image. Je vois vraiment l'intérêt que tu apportes à ton artiste Kerozen, mais ce genre de discrimination, n'est pas bon dans un label", avait-il critiqué.

Dans la foulée, Saga La Légende a décidé de rompre avec la productrice de Kerozen DJ. "Donc moi ce que je vais faire, c'est simple. Je ne veux pas que mon travail soit lié à mes relations. Moi, je vais vous laisser continuer votre chemin ensemble, toi et ton artiste que tu aimes tant, comme ça il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas de parti pris. Vous allez continuer votre production. Moi je me retire", a-t-il annoncé sur un plateau de télévision.

Lors de l'émission Showbuzz diffusée sur NCI, Saga La Légende a reconnu avoir commis une erreur dans sa relation avec Emma Dobre. "C'est d'avoir accepté de travailler avec ma compagne. J'aurais dû me concentrer sur ma relation et laisser le travail. C'est une très grave erreur (...) Nos problèmes de foyer se sont toujours répercutés sur le travail. C'est une erreur que j'ai faite et je n'aurais pas dû", a déclaré l'artiste-chanteur. Par ailleurs, l'invité de Mulukuku DJ a laissé entendre qu'il lance son label dénommé Légende Prod.