Elue Miss Monde Top Model, Olivia Yacé reconnaissante des Ivoiriens

Après son sacre à l'étape de Miss Monde Top Model 2021, Olivia Yacé n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers ses compatriotes, qui, dans leur ensemble, portent à bout de bras sa candidature.

Olivia Yacé aux Ivoiriens : « Je vous suis si redevable »

L'engouement qui accompagne la candidature d' Olivia Yacé au concours Miss Monde 2021 va grandissant. La reine de la beauté ivoirienne le rend si bien à ses compatriotes qu'elle a décroché, le lundi 6 décembre 2021, la couronne du concours de première Miss monde Top model 2021 et deuxième mondiale Miss world best national designer après la Corée du Sud.

Cette victoire d'étape a favorablement été accueillie à Abidjan par les millions d'Ivoiriens, qui placent un réel espoir en la Miss Côte d'Ivoire 2021, priant qu'elle remporte la couronne suprême à la finale de Miss World 2021, qui se tiendra à San Juan, à Porto Rico, le 16 décembre prochain.

« Je brûle un encens de gratitude et de reconnaissance pour rendre grâce à Dieu de sa bonté et pour lui dire toute ma reconnaissance d’avoir répondu favorablement aux vœux de tous ceux qui ont prié pour mon succès », a réagi la ravissante Olivia, avant d'ajouter : « Je remercie chaleureusement l’ensemble de ceux qui me soutiennent sans relâche en Côte d’Ivoire, ailleurs en Afrique et partout dans le monde. »

Poursuivant, la fille de Jean-Marc Yacé, Maire de Cocody, déclare : « Je vous suis si redevable pour cette reconnaissance et cette confiance placées en mon humble personne. Grâce à votre soutien, j’ai été élue 1ère Miss monde Top model 2021 et 2ème mondiale Miss world best national designer après la Corée. »

Olivia Yacé a assurément le vent en poupe, et elle connaît à juste titre les atouts qui lui permettent de crever les écrans et mettre tout le monde d'accord sur son élégance et son charme. « Le monde semble avoir été conquis par ma prestation et par mes parures et vêtements. Je remercie à ce propos le designer Aya Konan qui a fait le haut et qui a fourni tous les bijoux et accessoires et le designer Élie Kuame qui a fait la mini-jupe avec traîne », a-t-elle déclaré.

Puis, de donner la suite du périple : « C’est un premier grand succès sur la route qui nous mène à la consécration suprême. Pour cette première phase, nous y sommes arrivés ! Je remercie chacun d’entre vous pour le soutien et je vous félicite, car nous formons une très belle équipe ! Avec vous à mes côtés, mon assurance se décuple ! On y va pour la prochaine étape ! Je vous aime. »