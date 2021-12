Le Front populaire ivoirien installe 3 nouvelles sections à Marcory

Dimanche 19 décembre 2021, le Front populaire ivoirien (FPI) a procédé à l'installation de trois nouvelles sections à Marcory. La cérémonie a eu lieu au Foyer polyvalent des jeunes, en présence d'Anne Gnahoret, la secrétaire nationale de l'OFFPI.

Le Front populaire ivoirien en ordre de bataille

À moins de quatre ans de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Front populaire ivoirien (FPI) entend se donner les moyens pour la reconquête du pouvoir d'État. Les responsables du parti à la rose ont compris que cela passe par des actions de terrain. C'est dans cet objectif que les dirigeants ont installé de nouvelles sections à Marcory. C'était le dimanche 19 décembre 2021 au Foyer polyvalent des jeunes.

Au nom des fédérations 1 et 2, le fédéral Baya Dorgelès s'est dit heureux d'accueillir toute la délégation du FPI. "Il s'agit de l'installation de trois nouvelles sections , notamment la section Aliodan, la section Victoire et la section Donwahi, mais aussi la section OFFPI Terre rouge", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Diop Pulchérie, la secrétaire générale adjointe chargée de l'organisation des manifestations du parti et des fédérations d'Abidjan-Sud, s'est dit heureuse d'assister à l'installation de ces nouvelles sections. "Après notre congrès, les partis politiques que nous avons invités cherchent à faire une alliance avec le FPI. Que Marcory soit un et indivisible", a-t-elle souhaité.

Au cours de son allocution, Anne Gnahoret a salué les membres des nouvelles sections. "Si je suis au FPI, c'est pour vous les jeunes. Je suis entrée au FPI en 1990. Je vous félicite, car vous savez ce que vous voulez. Les jeunes qui ont votre âge aiment la facilité. Si le FPI arrache la mairie de Marcory, vous ne serez pas oublié", a promis la secrétaire nationale de l'OFFPI (Organisation des femmes du Front populaire ivoirien).

L'honorable Yvonne Abane Bouabré a félicité Diop Pulchérie pour le travail abattu à Marcory. "Je vois que vous êtes déterminés, vous êtes sur le bon chemin. Le Front populaire ivoirien met l'homme au centre de ses actions. On vous a installés, vous devez avoir un comportement exemplaire. Désormais, vous êtes de jeunes responsables. On doit voir le FPI en vous. Je sais que vous allez faire briller votre parti autour de vous. En Côte d'Ivoire, le parti qui prône la réconciliation et la paix, c'est le FPI", a déclaré la vice-présidente du District Abidjan-Sud.