Nommé par Ouattara, Marcel Amon Tanoh ridiculisé sur la toile

A peine nommé par Alassane Ouattara en tant que secrétaire exécutif au Conseil de l'Entente, Marcel Amon Tanoh essuie de vives critiques sur la toile. Roger Banchi, l'un des proches de Guillaume Kigbafori Soro, a tourné en dérision l'ancien ministre des Affaires étrangères.

Quand Roger Banchi se moque de Marcel Amon Tanoh

Le séjour de Marcel Amon Tanoh dans l'opposition ivoirienne a été de courte durée. En effet, l'ex-ministre des Affaires étrangères, proche d'Alassane Ouattara, avait rejoint les adversaires du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) quand le chef de l'Etat a décidé de briguer un 3e mandat.

On se rappelle que le samedi 10 octobre 2020, en plein meeting de l'opposition au stade Félix Houphouët-Boigny contre la candidature du président ivoirien, Marcel Amon Tanoh s'en est sévèrement pris à Alassane Ouattara. "N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays, de nous le rendre", a lancé le fils de Lambert Amon Tanoh.

Par la suite, les choses vont aller vite. Les opposants ivoiriens, à leur tête Henri Konan Bédié, contestent la victoire de Ouattara et annoncent la création du CNT (Conseil national de transition). Amon Tanoh a très vite lâché ses compagnons de l'opposition. "Je déplore la création du Conseil national de transition (CNT) qui n’a aucun fondement légal et qui ravive les tensions et les risques d’affrontements", a critiqué l'ex-chef de la diplomatie ivoirienne.

Finalement, Marcel Amon Tanoh fait le chemin inverse en se réconciliant avec Alassane Ouattara. Pour couronner le tout, il vient d'être nommé au Conseil de l'Entente par le chef de l'Etat. C'est d'ailleurs ce qui a fait réagir Roger Banchi, un proche de Guillaume Soro. Le soroiste évoque une "intense crise morale traversant la société ivoirienne" et le "rôle néfaste de ses politiciens".

"Lorsque toi Marce, tu renforces ma conviction que Alassane Ouattara est un disciple de Satan (que Dieu Tout Puissant nous en préserve) oeuvrant pour briser la foi des enfants de la Vérité ; et qu'après tu le fais apparaitre comme un agent de la Miséricorde...Ça me secoue !", a tweeté Roger Banchi. Des internautes n'ont pas manqué de critiquer l'attitude de Marcel Amon Tanoh.

Par ailleurs, l'ex-rebelle a noté que "l'affaire Marcel Amon Tanoh va à Canossa" et "mérite bien plus de recherche dans la profondeur".