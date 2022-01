Titrologie : " Le RHDP hausse le ton et recadre Bédié et Gbagbo"

Titrologie- La sortie du RHDP en réponse aux allégations de l'opposition concernant la reprise du dialogue politique inter-ivoirien fait la Une de l'actualité socio-politique de ce vendredi 7 janvier 2022.

Titrologie : "La suspicion du PDCI et du PPA-CI est de la paranoïa politique"

Alors que l’opposition s'inquiète du manque de volonté du chef de l'Etat ivoirien à placer le dialogue politique dans ses priorités pour l'année 2022, le RHDP du président Alassane Ouattara dénonce plutôt "des insinuations malveillantes". Le parti au pouvoir a en effet apporté un soutien clair au procureur Adou Richard, qui dernièrement a menacé d'engager des poursuites contre certains responsables de l'opposition, présumés responsables des violences qui ont émaillé la présidentielle controversée d'octobre 2020.

À la Une du journal Le Patriote, déclare le ministre Adjoumani, porte-parole du parti présidentiel : "Ces faits sont d'une extrême gravité telle qu'il importe de savoir ce qui s'est réellement passé."

"La suspicion du PDCI et du PPA-CI est de la paranoïa politique", rapporte également L'Essor, qui cite des propos du porte-voix du RHDP. Sur le même sujet, Le Matin écrit que "le RHDP dit non au chantage du PDCI-RDA et du PPA-CI !". Selon le journal proche du RHDP, "le dialogue politique" ne devrait à en aucun cas être une "entrave au fonctionnement normal de la justice".

"Le RHDP hausse le ton et recadre Bédié et Gbagbo", lit-on à la Une de L' Avenir sur le même sujet. Du côté de l'opposition, Dernière Heure Monde dénonce un torpillage du processus du dialogue politique en cours. "Le RHDP montre, enfin, son vrai visage", écrit le journal. Pour Le Nouveau Réveil, la sortie du ministre Adjoumani, hier montre que le " RHDP est de connivence avec le procureur". " Les grands dérapages du parti au pouvoir qui ne veut pas de paix", juge le journal proche du PDCI.