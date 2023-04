Côte d’Ivoire / Cérémonie des PRIMUD : Le Molare veut tout arrêter

Après une longue attente, les gagnants des PRIMUD d’or 2019, 2020 et 2021, ont enfin reçu les clés de leurs maisons. Mais toute la polémique autour avant la remise, a fait prendre une décision ferme à Le Molare pour les prochains PRIMUD.

Le Molare prend une décision pour les prochains PRIMUD

Moriféré Soumahoro alias Le Molare a beaucoup été embarrassé ces derniers mois. En cause, le retard dans la remise des clés des villas aux vainqueurs des éditions 2019, 2020 et 2021 du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé décalé (PRIMUD). Le chanteur Coupé-décalé, Safarel Obiang, lauréat du PRIMUD d’or 2019, avait crié son ras-le-bol sur les réseaux sociaux.

L’ancien membre de la Jet Set a été nommément accusé par Safarel Obiang. L’affaire avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias où les concernés ont été invités à s’expliquer. Finalement, tout est rentré dans l’ordre et depuis le lundi 17 avril 2023, Safarel Obiang, Mix Premier et Kerozen, ont reçu les clés de leurs maisons d’une valeur 45 millions de Francs CFA. Même si l’attente a été longue, les artistes peuvent dire merci à Le Molare et à son partenaire immobilier malgré moult tergiversations.

Mais, cette situation a été difficile pour Le Molare qui ne veut plus voir traîner son nom dans la boue. Il a pris une décision pour les prochaines cérémonies du PRIMUD. Invité le mercredi 19 avril à l’émission Showbuzz sur NCI, le patron de M. Group a lâché : “Je veux arrêter avec ces histoires de maison pour les prochaines éditions des PRIMUD ”. Est-ce une sage décision ? Les internautes qui suivaient l’émission en direct sur la toile, ont diversement réagi.