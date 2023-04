Côte d'Ivoire: 365 milliards par an: Un acte fort de Ouattara pour l’autonomisation de la jeunesse

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane OUATTARA, s'est adressé à la Nation devant les deux chambres du parlement réunis en congrès le mardi 25 avril 2023. Devant les deux chambres législatives regroupant députés et sénateurs, il a présenté l’état de la Nation dans toutes ses composantes politico-sociales, économiques, infrastructurelles et sécuritaires.

Adresse du président Ouattara à la nation : Ce qu’il faut comprendre et retenir

En effet, il a rassuré ses compatriotes que la conjoncture économique du pays est bonne avec un taux de croissance de l'ordre de 7% et annonce de belles perspectives eu égard aux différentes crises économiques mondiales liées notamment à la COVID-19, à la guerre Russo-Ukrainienne et au Djihadisme dans la zone septentrionale du continent. Sur le plan sécuritaire, il ne ménagera aucun effort pour assurer la quiétude des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire et de la sécurité de la patrie dans son entièreté.

Par ailleurs, le problème du logement qui est l'un des principaux axes de son projet de société, il compte mettre le compteur double dans ce secteur en le vulgarisant en outre dans les villes de Bouaké, Yamoussoukro et San-Pedro par la construction de 25 mille autres en complément des 30 mille acquis à Abidjan. Cependant, la palme d'or revient à la jeunesse qui a toujours constitué un enjeu primordial pour la construction de l’avenir des nations, les évolutions récentes du contexte socio-économique et des équilibres générationnels requièrent de la part des pouvoirs publics un fort investissement pour accompagner les jeunes dans leurs parcours d’autonomie, pour soutenir leurs initiatives et remédier aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

La voie qui conduit à l’émergence, indubitablement toute tracée

Dans cette perspective, l’Etat a mis en place un nombre important d’actions et de dispositifs dans tous les domaines de la vie des jeunes, pour les soutenir au quotidien ou pour leur permettre de construire leur projet de vie. Par conséquent, un fonds de 1118 milliards seront décaissés de 2023 à 2025, soit plus de 365 milliards par an pour la jeunesse. Un acte fort pour l’autonomisation de plus de 77% de la population active. La voie qui conduit à l’émergence est indubitablement toute tracée.

Sur le plan constitutionnel, il a fait recours aux articles 109 et 177 que lui confèrent la constitution pour proposer le retour aux dispositifs antérieurs à la constitution de 2016, qui prévoyaient deux sessions ordinaires du parlement allant de janvier à juin pour les plénières, et d'octobre à décembre pour les affaires budgétaires. Dans la même ligne de compréhension, le président de la République a fait passer un message plein de sens dans une boutade où il révèle : « j’ai toujours la constitution dans ma poche ».

Une allégorie pour dire qu’il a une approche et une compréhension totale, approfondie des textes constitutionnels contrairement aux esprits malveillants. Cependant, le deuxième mandat de la troisième république n’est pas à exclure ni le retrait des trois leaders (OUATTARA, BÉDIÉ, GBAGBO) de la course présidentielle de 2025. Il en a le droit conformément à la constitution.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.