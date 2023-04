Burkina Faso : Au moins 2 millions de personnes touchées par la faim en 2023

Une crise alimentaire sans précédent! Au Burkina Faso, ce sont au total 2 195 758 personnes qui sont menacées par la famine en 2023, y compris les personnes déplacées internes (PDI), soit environ 9,9% de la population, a annoncé lundi, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Denis Ouédraogo.

Denis Ouédraogo qui a communiqué ces chiffres à l’ouverture de la première session 2023 du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de son département, a fait savoir que le bilan céréalier et alimentaire définitif résultant de la campagne agricole 2022-2023, fait ressortir un déficit brut de 72 387 tonnes de céréales représentant 2% des besoins.

Il a soutenu que l’analyse du taux de couverture des besoins céréaliers a révélé 05 régions déficitaires, 02 régions en équilibre et 06 régions excédentaires.

Les disponibilités énergétiques alimentaires par personne et par jour sont estimées à 2 820,1 Kcal représentant une hausse de 10,7% par rapport à l’année de consommation 2021-2022, a-t-il ajouté.

Le ministre en charge de l’Agriculture et des Ressources animales a expliqué que la campagne agricole 2022-2023 a été marquée principalement par la persistance des attaques terroristes occasionnant l’inaccessibilité de certaines zones par les services techniques, des déplacements massifs de populations agricoles ainsi que des abandons de zones et facteurs de productions.

A cela, se sont greffées les manifestations du changement climatique, dont des inondations ayant occasionné des pertes de production agro-pastorale, a-t-il dit.

Malgré cette situation, la production céréalière nationale s’est établie à 5,18 millions de tonnes correspondant à des hausses respectives de 11,11% et de 7,79% par rapport à la campagne agricole passée et à la moyenne des cinq dernières années, selon les données communiquées par le ministre.

Au Burkina Faso, l'agriculture occupe plus de 80 % de la population active et représente plus de 30% du PIB du pays, en plus d'être un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises après l'or.