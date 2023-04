Guerre meurtrière au Soudan: La Côte d’Ivoire rappatrie ses ressortissants

La Côte d’Ivoire a procédé à l'évacuation de ses quelque 47 ressortissants coincés au Soudan depuis le déclenchement de la guerre fratricide entre les forces de l'armée régulière et les forces paramilitaires du Général Mohamed Hamdane DAGLO dit "Hemedti’’.

Depuis le samedi 15 avril 2023, les combats meurtriers opposant l’Armée régulière dirigée par le Président du Conseil Souverain de Transition du Soudan, le Général Abdel-Fattah AL-BURHANE, et les forces paramilitaires du Général Mohamed Hamdane DAGLO dit "Hemedti’’, dénommées Forces de Soutien Rapide (FSR), se poursuivent à Khartoum et dans d’autres localités du pays, notamment le Darfour à l’Ouest, et Kassala à l’Est.

Le bilan humain ne cesse de s’alourdir. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 420 personnes, dont une forte majorité de civils, y ont perdu la vie et 3 700 autres ont été blessées à la date du 24 avril 2023. La communauté internationale tente vainement d’obtenir un cessez-le-feu.

Face aux grands risques sécuritaires auxquels est exposée la population civile, la Côte d’Ivoire soucieuse de préserver la vie de ses ressortissants partout où ils se trouvent, a procédé ce lundi 24 avril 2023 à l’évacuation de quarante-sept (47) Ivoiriens ayant exprimé le désir de quitter le Soudan.

Ainsi, sur instruction du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA qui suit de près ce dossier et avec l’implication de Son Excellence Madame la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, le car affrété à cet effet a pu quitter Khartoum à destination du Caire, en Egypte où notre Ambassade assurera la prise en charge en attendant leur rapatriement dans les meilleurs délais en Côte d'Ivoire.

