Axes spécifiques de l’accompagnement des leaders de la génération Y en politique. Tel était intitulé le thème central autour duquel se sont articulées les interventions de Madame Jessica N’Guessan, Directrice de JEN’S Corporation, et de Madame Elda Roche Akouassa, Directrice du Cabinet MAP Consulting, lors de la 1ère édition de l'AS atelier, tenue vendredi 28 avril 2023 dans les locaux de l’entreprise JEN’S Corporation à Bingerville Feh Kessé.

1 ère Édition de l'AS atelier : L’accompagnement des leaders politiques au centre des échanges

La personnalisation des leaders de la génération Y, l’orientation du leadership de la génération Y en politique, les enjeux de l’accompagnement politique sont les préoccupations majeures que mesdames N’Guessan et Akouassa ont traitées avec maestria.

« C’est à la génération Y (personnes nées entre 1980 et 2000) que revient le flambeau de l’héritage politique de nos États africains. Il est donc bon de discuter avec l’appui des experts, des nouvelles approches et des propositions sur l’environnement politique actuel de la Côte d’Ivoire mais aussi l’importance de l’engagement de cette génération sur l’échiquier politique de notre pays. Ils ont besoin d’être très bien accompagnés dans la conquête et la gestion du mandat politique, par des professionnels et par des experts. Pour nous, c’était important de planter l’état des lieux, d'apporter un plus sur le métier de l’accompagnement des leaders politiques, qui est souvent mis de côté», a déclaré madame Jessica N’GUESSAN, Directrice de JEN’S Corporation.

L'AS Atelier, initiative de JEN’S Corporation, est conçu pour réunir des experts et professionnels autour d’une problématique dans l’objectif d’apporter des solutions efficaces. Cet atelier se tiendra une fois par mois.

JEN’S Corporation est un Cabinet d'étude, de conseil et d'intermédiation spécialisé dans l'accompagnement au développement des entreprises et acteurs politiques.

Son domaine d’expertise : conseils et études, communication et gestion de crise, stratégie organisationnelle, marketing d’innovation, intermédiation en recherche et développement, finance…

Infos : Nicaise B