Belgique : Stromae arrête définitivement sa tournée

Stromae, malade, avait en avril dernier annulé ses concerts jusqu’à la fin mai. Finalement, l’artiste belge est contraint d’arrêter totalement sa tournée qui devait le conduire jusqu’en décembre 2023.

Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée

C’est véritablement un coup dur pour le chanteur belge, Stromae, et pour ses nombreux fans. Il pensait pouvoir tenir malgré sa santé un peu fragile à continuer sa tournée musicale. Avec un regret, la star belge qui avait déjà annulé plusieurs dates, vient finalement de prendre une décision radicale. L’information a été rendue publique ce mardi 9 mai dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

"Il y a quelques mois, j'ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m'a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe. Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis et mon équipe, j'espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible. Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais’’, annonce-t-il.

L’artiste explique donc, dans ce communiqué, que tous les concerts qu’il devait donner et les prestations prévues lors de festivals cet été, sont annulés. ‘’C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude tour’’, dit-il avec regret.

Bruxelles, Lille, Paris, Bordeaux ou encore Amsterdam, une quinzaine de dates sont concernées par l'arrêt de la tournée qui devait initialement s'achever en décembre 2023. Il a quand-même présenté ses excuses à ses fans. ‘’Je tenais par ces mots à vous présenter mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j'attendais autant que vous’’, dit-il.

Depuis l'été dernier, Stromae parcourt le monde pour défendre son troisième album, ‘’Multitude’’, dans le cadre du Multitude Tour. Après une série de concerts en Amérique du Nord entre octobre et décembre, le chanteur a retrouvé les routes d'Europe au début du mois de mars. Mais les dates de fin mars et jusqu’à fin mai avaient déjà été annulées, causant la déception des fans et des inquiétudes sur son état de santé.

La sortie de ‘’Multitude’’ en 2022 faisait suite à une absence de plusieurs années de Stromae. En 2015, après une tournée internationale-monstre pour défendre son album Racine carrée sorti deux ans plus tôt, Stromae avait disparu des radars pour prendre le temps de se "reconstruire".