Belgique - Stromae : Un membre de son staff se confie sur son état de santé

Stromae a annulé dans la foulée plusieurs concerts qui rentraient dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée Multitude Tour. Une terrible nouvelle qui a sonné de milliers de fans dans le monde. Un membre de son équipe s’est confié à un média français sur son état de santé.

Stromae fait une descente aux ‘’enfers’’ à cause de son état de santé

Le chanteur belge, Stromae a passé le week-end dernier, un message alarmant à tous ses fans sur les réseaux sociaux. Après avoir déjà annulé six dates, il annonçait aussi qu'il annulait ses représentations jusqu'à la fin mai.

Une quinzaine de concerts au total, qui devaient l'amener à Londres, Amsterdam et Rome.

‘’Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant. Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je me dois d’écouter mes limites. Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts. J’espère vous donner au plus vite des nouvelles plus positives. J’ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée, entouré des équipes qui me portent et m’accompagnent depuis toutes ces années. Prenez bien soin de vous’’, annonçait-il.

Intrigué par l'arrêt soudain de la tournée Multitude Tour du chanteur pour raisons médicales, le magazine Le Parisien a approché son tourneur, Auguri Productions, qui préfère garder le silence sur l’état de silence de son artiste.

Un membre de l’équipe sous couvert de l’anonymat a lâché: “On n’a rien vu venir”. Selon Le Parisien, il apparaît de plus en plus probable que l’arrêt précipité de Stromae soit dû à un nouvel épisode dépressif.

Le dernier avait contraint l'interprète de la chanson ‘’L'Enfer’’ à s'éloigner de la scène, il y a sept ans. À l'époque, l'artiste au succès mondial souffrait d'un burn-out, accentué par les effets secondaires du Lariam, un traitement préventif anti-paludisme provoquant chez lui des idées suicidaires.

Une spécialiste de la psychothérapeute, Catherine Aimelet-Perissol, a réagi à cette situation qui préoccupe l’artiste.

“Il peut très bien revenir à condition qu’il soit bien suivi et qu’il trouve une nouvelle façon de s’investir dans sa tournée”, réagit-elle avant de donner au passage quelques conseils.

“Pour réparer le corps, il faut un bon sommeil, une bonne alimentation et du sport. C’est évidemment primordial de se reposer en famille, mais ce n’est pas suffisant car la blessure peut se rouvrir quand on sort de ce registre rassurant’’.

Pour le moment, le chanteur belge compte reprendre sa tournée européenne à Bruxelles le 3 juin prochain, avant d'enchaîner sur deux soirs à La Défense Arena, plus grande salle de concert du continent, à Paris, les 16 et 17 juin prochain.